L'establiment del sistema de recollida de residus porta a porta ha permès que Solsona hagi passat d'un índex de reciclatge del 37,10% l'any 2021 al 77,27% el 2022. Aquest és el percentatge que, segons l'Ajuntament, s'ha assolit en el primer any de funcionament del nou sistema. D'entre els resultats del porta a porta, també destaca la disminució de la generació de residus a la població, que ha passat de les 3.819,32 tones de l'any 2021 a les 2.590,49 tones del 2022.

La fracció que ha crescut amb més diferència és l'orgànica, que anteriorment només representava l'11,19% del total de deixalles recollides, mentre que en el darrer any s'ha elevat fins al 41,25%. L'orgànica que ara es recupera ha fet minvar la fracció de la resta, que va a parar a l'abocador, passant d'un 54,36% al 22,73% actual. Alhora, també s'ha incrementat el percentatge de recollida d'altres fraccions com el vidre, el paper o els envasos.

"Les dades apunten que s'ha produït un canvi en la gestió dels residus a les llars solsonines", assenyala el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Solsona, Ramon Montaner, que posa èmfasi en la significativa reducció de la resta, la fracció que genera més impacte ambiental. Per aquest motiu, agraeix la col·laboració ciutadana i de l'activitat econòmica, "que ha fet possible que s'assoleixin aquests resultats tan favorables, que ja es van notar en el primer mes de funcionament del porta a porta".

Les incidències registrades

El sistema de recollida selectiva porta a porta recull cada nit a Solsona entre 600 i 1.200 cubells depenent de la fracció. Durant el seu primer any de funcionament, ha anat adaptant les rutes i els horaris, en funció de les necessitats. Per exemple, a principis de l'any passat, es va decidir ampliar el servei de recollida d'orgànica per als comerços i els establiments de restauració, així com afegir un dia més per a la recollida del paper i el cartó. Montaner remarca que l'objectiu és consolidar "un sistema viu i modulable per adaptar-se als hàbits de la ciutadania".

Al llarg del primer any de funcionament, també s'han registrat incidències. La més remarcable és la molèstia que causa entre els veïns la recollida de vidre en horari nocturn. En aquest sentit, Montaner reconeix que cal estudiar una millora estructural de la recollida d'aquesta fracció, així com plantejar canvis en el funcionament de la deixalleria mòbil. La voluntat del consistori solsoní és acostar a altres barris aquest vehicle adaptat amb diferents compartiments que s'instal·la en diferents punts de la ciutat de forma itinerant, per tal que els usuaris puguin desprendre's dels residus propis de la deixalleria.

Amb tot, Montaner indica que, malgrat les petites incidències registrades, "s'ha demostrat que és un sistema molt efectiu per millorar l'índex de reciclatge dels municipis d'una forma ràpida i eficient". De fet, destaca que, amb només un any de funcionament del porta a porta, la població ja s'ha situat 30 punts per sobre de la mitjana de residus recuperats a Catalunya l'any 2021, que va ser d'un 46,6%. També afegeix que es troben 22 punts per sobre dels objectius de reciclatge fixats per a les directives europees per a l'any 2025 (55%) i 12 punts per sobre dels objectius per al 2035 (65%). D'aquesta forma, considera que el porta a porta és el model del futur per a aquelles poblacions petites i mitjanes com Solsona.