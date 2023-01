L'Ajuntament d'Olius, el Consell Comarcal i la CUP al Solsonès han presentat al·legacions al departament d'Empresa i Treball per mostrar la seva oposició al projecte que planteja la instal·lació d'un macroparc solar a la Torregassa, Olius. La iniciativa, projectada per una empresa de Madrid, preveu la construcció d'un parc solar que ocuparia gairebé 60 hectàrees amb uns 51.275 panells solars d'una potència de 30 megawatts. Els representants del consistori i de l'ens comarcal, així com de la CUP, critiquen l'impacte ambiental que suposaria la creació del nou parc i reclamen que la seva superfície es redueixi almenys un 25%.

El projecte del parc solar fotovoltaic de la Torregassa (Olius) contempla instal·lar 51.275 plaques solars amb una potència conjunta de 30 megawatts. En total, s'ocuparien 58,9 hectàrees entre els paratges de Torregassa i el Casó, al terme municipal d'Olius, i molt a prop de Solsona. El projecte està pressupostat en gairebé 22 milions d'euros i està previst que s'executi en un termini de deu mesos. El promotor del projecte és l’empresa Energía Inagotable de Apus, amb seu a Madrid i propietat de Forestalia. El 29 de novembre passat es va publicar al DOGC l'anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte de la planta solar.

Un dels principals arguments de l'al·legació posa èmfasi en la necessitat de reduir la dimensió del parc. L'alcalde d'Olius, Antoni Márquez, explica que la subestació elèctrica a la qual s'hauria de connectar la planta té una capacitat limitada, "de forma que amb aquest projecte quedaria totalment col·lapsada". Aquest fet, segons descriu l'alcalde, impossibilitaria que qualsevol altra empresa del territori pogués projectar cap altre parc petit. Per aquest motiu, el consistori defensa la reducció d'un 25% de la superfície del parc, per tal de donar marge a la creació d'altres projectes d'energia renovable a la comarca.

El batlle remarca que és partidari de les renovables, "sempre que els projectes s'ajustin a les necessitats del territori". De fet, si el macroparc tira endavant, l'Ajuntament d'Olius resultaria beneficiat econòmicament per l'impost de construccions i obres que hauria de pagar l'empresa i per l'aportació anual que hauria de fer al consistori. Tot i això, el batlle posa en relleu que per davant han de prevaldre altres valors, "com el paisatge i la gent que viu a la comarca". En aquest sentit, lamenta la "poca capacitat que tenim com a ajuntament" per intervenir en projectes d'envergadura com aquest i confia que l'al·legació serveixi perquè la Generalitat replantegi el projecte.

La CUP també es mostra crítica

La CUP al Solsonès també ha presentat una al·legació en la qual es mostra especialment crítica amb el projecte. Els seus representants consideren que el parc tindrà un impacte visual i social molt important. De fet, la formació ja va advertir en un comunicat que "la planta tindrà un impacte sobre el paisatge del voltant de Solsona i també se'n veuran afectades directament algunes masies, que quedaran envoltades per plaques solars, i això obligarà a fer marxar els seus habitants".

El partit assenyalava en el comunicat que existeixen diferents eines per a la regulació d'instal·lacions d'energies renovables al Solsonès que pot aplicar l'Ajuntament, com ara la suspensió de llicències municipals per a centrals eòliques o fotovoltaiques o el procediment per modificar el plantejament general urbanístic per concretar els llocs susceptibles d'allotjar aquests projectes i les condicions d'implantació. En aquest sentit, la formació demana a l'equip de govern estudiar les diferents possibilitats per evitar la creació del macroparc solar.