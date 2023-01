Solsona, Olius i Sant Llorenç concentren més del 80% de la població de la comarca

El Solsonès ha guanyat, en els últims vint anys, un total de 2.907 nous habitants, una xifra que ha fet enfilar la població de la comarca fins als 13.632 ciutadans. El creixement, però, no ha estat regular en tot el territori, sinó que s'ha concentrat en els municipis de Solsona, Sant Llorenç de Morunys i Olius, que actualment reuneixen més del 80% de la població. La crescuda més notable, però, s'ha experimentat a Olius, que se situa com el tercer nucli de població més important de la comarca, arribant gairebé al miler d'habitants.

En total, els tres municipis sumen 11.116 habitants, que representen el 81% de tot el creixement de la comarca en els darrers vint anys, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. De fet, les dades dels darrers vint anys constaten que les tres localitats cada vegada han guanyat més densitat de població. Solsona, Sant Llorenç i Olius acaparaven l'any 1990 el 74% de la població, una xifra que ha anat augmentant de forma gradual fins a situar-se set punts per sobre en l'actualitat.

Si s'analitza municipi per municipi, el cas més rellevant és Olius, que amb el creixement de la urbanització ha passat dels 486 habitants que tenia el 1990 als 985 amb què va tancar el 2022, la qual cosa representa una crescuda del 102% de la seva població. Al darrere d'Olius hi ha Solsona, amb un creixement del 38% respecte a la població que tenia fa vint anys, que li ha permès passar dels 6.601 ciutadans als 9.131, tot i que el seu màxim històric va ser l'any 2011 amb 9.304 habitants. Finalment, Sant Llorenç ha crescut en 112 persones, fet que ha ampliat el seu gruix d'habitants fins al miler, una xifra que tampoc es tracta del seu padró més elevat, ja que l'any 2009 va assolir 1.084 habitants.

A l'altra banda de la balança, en els últims vint anys s'ha perdut població en municipis de caràcter més rural com Lladurs, Llobera, Odèn, Pinell de Solsonès o Pinós. Malgrat que en cap cas es tracta d'una caiguda dràstica, en la majoria dels casos fa dues dècades que decreixen de forma progressiva. Per exemple, Pinell de Solsonès i Lladurs han passat dels 250 habitants de l'any 1990 als 190 del 2022, el que representa una disminució del 25% de la seva població. En alguns casos, també hi ha municipis allunyats de les àrees urbanes que presenten una evolució positiva, com La Coma i la Pedra, a tocar de l'estació d'esquí del Port del Comte, que ha augmentat un 23% la seva població en els darrers vint anys, passant dels 225 habitants el 1990 als 278 l'any 2022.

Les petites o grans variacions de població en cada poble han fet que el Solsonès passés de tenir 10.725 habitants el 1990 als 13.632 actuals, que representa un augment del 27%. L'anàlisi de dades fa palesa la tendència de la població a desplaçar-se als entorns més urbanitzats, que caldrà veure si es manté en el futur.