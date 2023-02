El grup socialista al Solsonès ha manifestat en un comunicat que la proposició de llei de canvi d'adscripció comarcal de Biosca i Torà, que es debatrà aquest dimecres al Parlament, arriba amb retard. Després que la setmana passada Esquerra a la Segarra i al Solsonès es pronunciés a favor d'impulsar el canvi comarcal, la formació recorda que mesos enrere ja havia sol·licitat donar resposta a una reivindicació històrica del territori i considera que la demora respon a una estratègia electoral davant la proximitat de les eleccions municipals.

Els socialistes també destaquen que amb molta antelació es van manifestar a favor del traspàs del Centre Sanitari al Departament de Salut, si bé, amb tres condicions que consideren indispensables. Principalment, reclamen el manteniment i, fins i tot, el reforç de l'actual plantilla per garantir un bon servei al municipi; la preservació de les condicions laborals adquirides en el Centre Sanitari, i que aquestes només puguin ser millorades, de cara al futur immediat; i la planificació a curt termini d'un nou edifici modern, ampli i ben equipat per millorar les prestacions en salut per a tots els solsonins.