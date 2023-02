Junts del Solsonès s'oposa al traspàs de la gestió del Centre Sanitari a Salut. Després que la setmana passada el govern del Consell, encapçalat per ERC, es posicionés a favor d'impulsar la cessió del centre, la formació ha respost amb un comunicat en què critica la renúncia a "una gestió sanitària de proximitat", ja que considera que el canvi de titularitat suposarà una pèrdua de prestacions i de qualitat en el servei, i reclama que la decisió es consulti "als principals afectats, els habitants de la comarca".

La reacció de Junts arriba una setmana després que el Departament de Salut anunciés la seva voluntat de traspassar l’activitat assistencial del centre a un ens públic gestionat pel Servei Català de la Salut. La proposta del Departament, que es va presentar als representants del Consell Comarcal i de la junta del Centre Sanitari, és definir en el decurs d'aquest mes un protocol on es marcaran els passos a seguir per fer el canvi de titularitat. De moment, el compromís que ha adoptat Salut és mantenir els dispositius destinats a l’assistència sanitària i sociosanitària, així com les especialitats i la base SEM en funcionament dins el sistema públic.

Malgrat que Salut ha fet palesa la seva voluntat de mantenir els serveis, la formació considera que el traspàs del Centre Sanitari a CatSalut "no garantirà el manteniment de totes les especialitats que s'ofereixen actualment, ni del personal que ara treballa al centre". En aquest sentit, el grup polític subratlla en el comunicat que el Centre Sanitari del Solsonès és "un tresor a conservar, que exerceix la funció d'hospital proper amb una cartera d'especialitats mèdiques envejable".

El principal argument de Junts és que la gestió sanitària de proximitat, liderada pel Consell Comarcal, és la millor opció per a la ciutadania. "El coneixement de la comarca, la lògica econòmica, la comoditat per als veïns i la rendició de comptes al contribuent des de la proximitat són factors que avalen que els equipaments es gestionin des del territori al qual presten servei", destaquen en el comunicat. Partint d'aquest plantejament, es pregunten si "la urgència per treure's de sobre el centre no respon a la incompetència per part d'ERC a l'hora de liderar un servei tan important". Consideren que la gestió dels republicans ha estat "potinera, amb conflictes continuats amb el personal del centre, sense objectius definits ni una visió clara de futur".

Amb tot, lamenten que el govern del Consell es disposi a tirar endavant el traspàs de la gestió del Centre Sanitari a Salut sense el suport dels consellers comarcals del seu partit. "Estem davant d'un canvi molt important que es vol impulsar amb diferents agreujants, ja que no s'ha consensuat amb la resta de formacions ni amb els principals afectats, els habitants de la comarca", posen en relleu. A més, recorden que la cessió es vol formalitzar a pocs mesos vista d'unes eleccions que podrien suposar un canvi en l'actual equip de govern del Consell, "donant pas a un de nou que, potser, tindria la voluntat de conservar la gestió del Centre Sanitari".