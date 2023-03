La gent gran de Solsona reclama un reforç dels serveis del Centre Sanitari

La gent gran de Solsona va posar de manifest ahir, en el marc d'una trobada promoguda pel Consell Comarcal per elaborar una diagnosi sobre l'envelliment al Solsonès, la necessitat d'ampliar les especialitats mèdiques que actualment ofereix el Centre Sanitari i reforçar el servei d'atenció domiciliària a la comarca. Durant la sessió es van recollir inquietuds relacionades amb l'àmbit de la salut, però també es va debatre sobre la possibilitat de crear models d'habitatge compartit o impulsar programes de voluntariat amb els joves per combatre la solitud.

La trobada s'engloba en una de les fases de l'estudi que ha de permetre disposar d'una diagnosi de l'envelliment al Solsonès. El projecte, impulsat pel Consell, compta amb el suport de la cooperativa Raiels que ha programat trobades amb la gent gran de diversos municipis de la comarca per posar en comú els seus punts de vista sobre les necessitats del col·lectiu. L'objectiu final és redactar un pla comarcal d'envelliment que serveixi per definir unes accions concretes per afavorir el benestar i la qualitat de vida de la gent gran de la comarca.

En la sessió de treball que es va celebrar ahir a Solsona, que va reunir una trentena de persones, es va fer palès que una de les prioritats del col·lectiu és disposar d'una atenció sanitària de proximitat. En aquest sentit, van lamentar que la falta d'alguns especialistes mèdics els obliga sovint a desplaçar-se fins a Manresa. D'altra banda, també van reclamar un increment de la plantilla de treballadores familiars del Consell i es van sumar a la petició de millorar les seves condicions laborals per garantir que el servei d'atenció domiciliària sigui de qualitat.

Més enllà de l'àmbit de la salut, els assistents també van exposar els problemes que els suposa la digitalització de la majoria de serveis. Van posar com a exemple algunes dificultats per dur a terme operacions bancàries, demanar cita al metge o consultar resultats de proves a través d'internet. En aquest sentit, van demanar a les empreses i a l'administració local que vetllin per evitar aquestes situacions que resten autonomia a la gent gran i procurin oferir una atenció personalitzada com a alternativa.

Un altre dels temes que va sortir durant la sessió va ser els diferents models d'habitatge per a persones grans. Sobre aquesta qüestió, van considerar que cal incrementar el nombre de pisos tutelats del municipi, ja que la llista d'espera per accedir-hi és llarga. També van comentar que el model d'habitatge compartit funcionaria sobretot en aquells municipis que concentren masies i que, en el cas de Solsona, una de les possibilitats per evitar la soledat no volguda és llogar una habitació a una persona jove que busqui pis.

De fet, van posar en relleu que a Solsona existeix una oferta àmplia d'activitats d'oci que ajuden a practicar un envelliment actiu i evitar situacions de soledat. No obstant això, van destacar que troben a faltar programes de voluntariat o activitats intergeneracionals que els permetin establir vincles amb la gent més jove. Alhora, van posar sobre la taula la possibilitat de crear una agenda cultural compartida amb la resta de la comarca per incrementar la relació amb els altres municipis.