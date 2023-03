L'Ajuntament de Solsona ha actualitzat el preu del projecte per crear la nova comissaria de la Policia Local, després que el concurs hagi quedat desert dues vegades en els darrers cinc mesos. El pressupost ha passat dels 199.600 euros inicials als 259.900 actuals amb l'objectiu d'ajustar-se a l'increment dels costos dels materials de construcció. Amb aquesta modificació de l'import, el consistori confia a adjudicar les obres aquesta primavera després d'un retard de gairebé mig any.

La rehabilitació del nou local, situat al número 31 del carrer de Llobera, es va treure per primera vegada a concurs el setembre de l'any passat, però el contracte d'obres va quedar desert. Aleshores es va tornar a treure el projecte a licitació amb el mateix pressupost, reduint el termini de presentació d'ofertes. Malgrat que es va impulsar una campanya de publicitat per arribar al màxim d'empreses possible, cap candidat es va presentar al concurs públic.

Ara, l'Ajuntament ha modificat el projecte de la nova comissaria de la Policia Local, amb un increment de 60.000 euros del pressupost, amb la voluntat d'ajustar l'oferta a l'augment generalitzat dels preus dels materials que viu el sector de la construcció. Els principals canvis en el projecte inclouen una reconfiguració de l'espai dels vestidors, dels serveis i de l'àrea d'atenció immediata al públic, que tindrà accés directe des del carrer de Llobera.

D'aquesta forma, el govern local confia a no demorar més un projecte àmpliament reivindicat pel cos. Les dependències actuals, que es troben en un local de planta baixa del carrer de la Regata, han quedat petites per les necessitats actuals de la Policia Local. Amb la reforma del nou immoble, el cos disposarà d'una planta baixa d'uns 150 metres quadrats amb accés al carrer Llobera i una planta subterrània d'uns 110 metres quadrats, que tindrà un espai d'arxiu, un magatzem i una zona d'aparcament.