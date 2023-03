L’empresa promotora del parc solar a Olius defensa la legalitat del projecte

L'empresa que promou la construcció d'un macroparc solar a la Torregassa, Olius, defensa que el projecte s'ajusta a la normativa. En resposta a les al·legacions presentades per l'Ajuntament d'Olius i el Consell Comarcal del Solsonès, la promotora Energía Inagotable de Apus, amb seu a Madrid i propietat de Forestalia, argumenta que la seva proposta, que ja ha estat presentada a la Generalitat, suposa una oportunitat per potenciar el sector de les renovables al territori.

El projecte, però, no ha estat ben rebut a la comarca. Els representants del consistori i de l'ens comarcal, així com de la CUP, critiquen l'impacte ambiental que suposaria la creació del nou parc que ocuparia gairebé 60 hectàrees amb uns 51.275 panells solars d'una potència de 30 megawatts. El seu principal argument és que la creació del parc solar col·lapsaria la sortida energètica de la comarca i no donaria opció a empreses del territori o particulars a fer cap altre petit parc. Per això, reclamen reduir la seva superfície almenys un 25%.

Ara, en resposta a les al·legacions presentades, l'empresa explica que "el projecte va tramitar i va obtenir el permís d'accés i connexió a la xarxa elèctrica esmentada i, per tant, té dret a disposar de la capacitat autoritzada". Amb tot, considera que "no té cap justificació voler retallar els drets d'un promotor que ha fet les seves tramitacions ajustades a la normativa". L'Ajuntament, però, rebutja els arguments de la promotora i es manté a l'espera de rebre la resposta a les al·legacions per part del Departament d'Empresa i Treball.