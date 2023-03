Francesc Riu tornarà a encapçalar la candidatura de Piteus per Sant Llorenç. En un comunicat, s'han donat a conèixer les persones que formaran part de la llista. Entre els integrants es troben Joan Subirana, Mª Angela Sala, Josep Genís, Mª Carme Bofarull, Mª Isabel Pujol, Gemma Sánchez-Migallon, Amadeo Cristià, Ferran Ginestà i Mª Mercè Ibran.

La candidatura aposta per donar continuïtat a l'actual projecte, amb cinc integrants que continuen de la passada legislatura, i nous perfils que entomen el repte de treballar per Sant Llorenç. Així, s'han volgut reforçar àrees on es considera que ha faltat dedicació, com ara el comerç, la indústria, les noves tecnologies, l'habitatge i les entitats. Alhora, també es vol treballar en camps que seran fonamentals com la sanitat i el turisme.

En els pròxims dies elaboraran el programa electoral a partir de les aportacions dels diferents integrants, així com de les propostes dels diferents veïns.