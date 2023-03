El bon temps convida a aprofitar les instal·lacions esportives a l’aire lliure. Aquesta primavera el projecte solsoní de convivència per a infants A camp obert reprograma l’activitat gratuïta Enrampa’t a l’'skatepark'. La proposta es durà a terme els dilluns i dimecres del 17 d’abril al 17 de juny des de les 5 fins a 2/4 de 7 de la tarda. Aquest divendres se n’obren les inscripcions a l’Oficina d'Atenció Ciutadana municipal i en línia.

Coordinada per l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Solsonès i executada amb el suport tècnic de Gesport, l’activitat Enrampa’t és oberta a tota la població de 6 a 14 anys aficionada al patinet, el monopatí o els patins. Amb un màxim de 15 participants per sessió, tècnics esportius dinamitzen la pista de patinatge en funció de les inquietuds de cadascun d’ells.

Les inscripcions, que són gratuïtes, es cursen a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del consistori o bé per correu electrònic a serveis.socials@elsolsones.cat. Es pot escollir entre un sol dia dels dos possibles o tots dos. La documentació que cal omplir es pot descarregar aquí: https://www.ajsolsona.cat/documents/accio-social-i-colb7lectius/inscripcio-a-lactivitat-enrampat-de-labril-al-juny-de-2023/view.

Esport i valors

A camp obert és un projecte comunitari iniciat a Solsona el 2019 i consolidat any rere any. La seva voluntat és dinamitzar, cohesionar i revitalitzar espais públics com a zones d’esbarjo saludables i, alhora, fomentar l’accés a les activitats de lleure tot facilitant la integració de diferents col·lectius. Per mitjà dels jocs i la pràctica esportiva s’hi treballen valors com el respecte a la diferència i la convivència.

Una altra de les activitats més reeixides del programa és Futbol+, que se celebra fins a final de maig als camps de futbol municipals amb totes les places plenes. Des dels Serveis Socials s’estan acabant de tancar noves activitats per posar en marxa també aquesta primavera.