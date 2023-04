Torà conforma una població de més de mil habitants repartits entre el nucli urbà i masies disseminades

Torà passarà a ser el segon municipi més gran del Solsonès en termes poblacionals, amb un total de 1.224 habitants. El terme municipal d'aquesta població, que comprèn una superfície de 93,3 quilòmetres quadrats, està format per un nucli urbà principal i set entitats de població més. Es tracta d'un poble amb alguns atractius turístics com la torre de guaita de Vallferosa o el monestir de Cellers, a banda de l'interès històric del seu nucli antic.

Una bona part de la població es dedica al sector industrial, tenint en compte que al municipi es troba l'empresa LedsC4, dedicada a la il·luminació, que dona feina a unes dues-centes persones. A banda, hi ha una part de la ciutadania que treballa en l'àmbit dels serveis i alguns que s'ocupen de l'agricultura i la ramaderia que temps enrere eren predominant al municipi.

Pel que fa als serveis, a Torà compten amb un consultori mèdic i una escola de primària. També hi ha una llar d'infants, una biblioteca municipal i una residència per a gent gran amb plaça per a vint-i-dues persones. Respecte a l'oci, el municipi disposa d'un poliesportiu i d'una sala polivalent on sovint es programen funcions. Antigament havia disposat d'un cinema. Actualment, l'Ajuntament té en marxa un projecte per construir un local social per als veïns per disposar de més espai per dur a terme activitats.