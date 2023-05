Lladurs redescobreix el seu castell després de les obres de reconstrucció de la torre

El Castell de Lladurs, una antiga fortalesa amb més de mil anys d'història, s'ha obert per primera vegada al públic després dels treballs de reconstrucció de l'antiga torre i la sala adjacent. La rehabilitació d'aquests espais ha permès consolidar un centre d'observació astronòmica, amb el qual l'Ajuntament pretén potenciar el complex històric com un pol d'atracció turística i com a lloc de trobada per als veïns del municipi, amb l'organització d'activitats relacionades amb l'astronomia.

El procés per rehabilitar el castell, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional, va començar l'any 2020, quan l'Ajuntament va arribar a un acord amb el propietari del terreny per obtenir la titularitat del castell. A partir de la cessió, l'equip de govern va començar a idear el projecte de recuperació, que consta de set fases. De moment, el consistori ha enllestit la primera fase amb la reconstrucció de l'antiga torre i la sala adjacent, que a partir d'ara funcionaran com un centre d'observació astronòmica.

L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, explica que amb l'adequació dels nous espais "la idea és oferir una programació regular d'activitats relacionades amb l'astronomia per atreure tant el públic local com el forester". De fet, la primera activitat es va celebrar aquest dissabte amb una jornada de portes obertes, que va incloure una observació amb telescopi de les estrelles, a càrrec del divulgador astronòmic i astrofotògraf, Jordi Fraxanet, amb qui l'Ajuntament ha arribat a un acord per a la gestió de l'activitat astronòmica al castell.

Ell mateix impartirà un curs d'iniciació a l'astronomia, que tindrà lloc els pròxims dissabtes 20 de maig i 3 de juny, i oferirà un repàs sobre l'origen i l'evolució de l'univers i un reconeixement dels astres i les constel·lacions. Fraxanet convida els interessats a assistir al curs per descobrir el món de l'astronomia "en un entorn privilegiat com el del Castell de Lladurs". El divulgador subratlla que "es tracta d'una zona des d'on es pot mirar el cel sense cap obstacle i que presenta les condicions de foscor idònies per observar nebuloses, galàxies o planetes".

L'astronomia centrarà l'activitat del castell, però Rovira ressalta que la idea també és celebrar visites guiades que permetin divulgar la història del conjunt i del municipi. El projecte turístic s'anirà desplegant a mesura que es consolidin la resta de fases de rehabilitació del castell, que contemplen la rehabilitació de les altres sales per crear un centre d'interpretació del complex, la construcció de tanques perimetrals per reforçar la seguretat o la millora dels entorns consolidant un itinerari amb els punts d'interès de la vora, com ara les fonts de Lladurs.

L'alcalde posa en relleu que el projecte s'ha dividit en fases per tal de poder impulsar les diferents actuacions a mesura que el consistori disposi del finançament necessari per dur-les a terme, tenint en compte que el pressupost estimat de l'obra és d'uns 549.890,25 euros amb IVA inclòs.