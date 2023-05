La biblioteca Carles Morató de Solsona habilitarà el saló de les Homilies d’Organyà com a sala d’estudi durant quatre dissabtes. Tal com ha fet des del primer any de funcionament, aquest equipament facilitarà als joves que es preparin per als exàmens de final de curs i les proves d’accés a la universitat ampliant l’horari els dissabtes a la tarda.

Així, tal com informen la biblioteca i l’Oficina Jove del Solsonès, a partir del 27 de maig i fins al 17 de juny es podrà accedir al saló de les Homilies d’Organyà també els dissabtes de quatre de la tarda a vuit del vespre. Les persones que hi arribin primer podran trucar a la Policia Local (973483040) perquè els obri l’espai. Els dissabtes al matí la biblioteca obrirà en el seu horari habitual, que és de deu a dos quarts de dues.