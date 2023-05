L'Ajuntament de Lladurs preveu enllestir les obres a la pista poliesportiva del municipi per construir els nous vestidors abans de l'estiu. Els treballs permetran que els jugadors de l'equip local de futbol sala, així com la resta d'usuaris de l'espai, disposin d'un nou espai per canviar-se i dutxar-se després que les obres d'ampliació de l'escola rural obliguessin a fer desaparèixer els antics vestidors.

L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, explica que els vestidors que s'ubicaven en uns baixos de l'edifici de l'Ajuntament "havien quedat obsolets". Per aquest motiu, es va decidir aprofitar l'espai dels vestidors per ampliar l'escola rural de Lladurs, que és annexa a l'Ajuntament, amb una nova aula, i construir uns vestidors "completament renovats i més funcionals" al costat de la pista poliesportiva.

Des que es va iniciar el projecte fins a l'actualitat han passat gairebé dos anys, en els quals s'ha treballat per buscar el finançament necessari per tirar endavant les obres. El pressupost total de la construcció dels nous vestidors és de 270.000 euros aproximadament, dels quals uns 80.000 euros són finançats per la Diputació de Lleida. Rovira lamenta "el cost desorbitat de les obres, que respon als requeriments en les instal·lacions que ens demana la Generalitat, com ara un sistema de ventilació adequat o un enrajolat específic".

Amb tot, la previsió és enllestir les obres durant el mes de juny, "amb l'objectiu que de cara a l'estiu els veïns ja puguin fer ús del servei". Els nous vestidors tindran una superfície d'uns 120 metres quadrats aproximadament, amb espais diferenciats per a l'àrbitre i els equips i amb una planta superior que farà de mirador sobre la pista. Rovira considera que l'obra suposarà una millora en els serveis per als usuaris de la pista poliesportiva, un espai adaptat per jugar a futbol, bàsquet i tennis.