El municipi d’Olius, un dels més poblats del Solsonès amb gairebé mil habitants, viurà un canvi de forces a l’Ajuntament. El fins ara alcalde independent, Antoni Márquez, passarà a l’oposició amb 3 regidors, mentre que la candidata d’Impulsem Olius, Marta Comitre, podrà formar un govern amb majoria, amb 4 regidors. El també alcaldable a Olius per ERC, Josep Caellas, ha quedat fora del consistori.

Feia vuit anys que Márquez estava al capdavant de l’Ajuntament del municipi. Durant aquesta passada legislatura, va haver de formar un govern en minoria amb 3 regidors, comptant amb el suport puntual d’ERC, que fins ara disposava d’un sol regidor. Per altra banda, a l’oposició tenien Junts per Olius, que també disposava de 3 regidors.

Les darreres eleccions, però, han decantat la balança cap al grup d’Impulsem que, en l'àmbit comarcal, forma coalició amb Junts per tal de sumar forces al Consell Comarcal. En concret, la formació ha obtingut 274 vots, que representen el 52,79% del total, mentre que la candidatura liderada per Márquez s’ha quedat amb 203 vots, que suposen un 39,11% del cens.

L'alcalde en funcions d'Olius, Antoni Márquez, considera que l'esfondrament d'ERC al municipi ha afavorit Impulsem, que ha assolit un regidor més. Davant dels resultats, s'ha compromès a continuar treballant per Olius des de l'oposició, "per intentar impulsar els canvis que són necessaris per als veïns".