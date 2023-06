Una catedral plena a vessar dona la benvinguda al renovat orgue de Solsona

Després d'un 4 anys sense el seu orgue, aquest diumenge Solsona ha donat la benvinguda al renovat instrument amb un acte litúrgic i musical seguit per centenars de persones que han omplert a vessar la catedral solsonina. En l'acte, el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha beneït l'instrument, que és l'últim orgue de l'escola catalana, i s'ha fet un concert amb reputats organistes per celebrar la fita.

La cerimònia ha estat marcada, com no podia ser d'altra manera, per la sonoritat de l'orgue. En aquest sentit, un dels primers actes ha estat un diàleg entre el bisbe i l'orgue en què les melodies han estat interpretades pels organistes Montserrat Torrent i Juan de la Rubia. Abans, però, ja s'havia fet sentir l'Orfeó Nova Solsona, que acompanyaria l'acte a través de la veu juntament amb la soprano Marta Serena en moments determinats del concert. "Venim de lluny i anem més lluny encara", ha dit el bisbe Conesa en la seva homilia just abans de beneir l'instrument. I és que el prelat ha volgut destacar la importància d'aquest instrument en la litúrgia llatina per "la dignitat del seu so i la solemnitat del seu llenguatge".

L'orgue de Solsona destaca per se l'últim instrument de l'escola catalana, segona ha explicat el responsable de la seva restauració, el mestre orguener Albert Blancafort. "A Solsona teniu un exemple d'un orgue català com Déu mana", ha dit Blancafort sobre l'instrument del qual ha destacat una característica que el fa diferent de la resta d'orgues d'aquesta escola i que és que pot tocar tot tipus de músiques. En aquest sentit, l'expert ha apuntat que té més de 50 registres, més de 3.000 tubs i que aquests aspectes el fan ser un orgue únic en el panorama català. Sobre la restauració de l'instrument Blancafort ha explicat que s'ha fet peça per peça i que s'ha restaurat amb materials i amb tècniques que corresponen a l'època de construcció de l'orgue.

L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha apuntat que "hem passat de tenir un orgue monumental únic que havia quedat invisibilitzat i amb escasses possibilitats musicals, a una joia patrimonial que ha recuperat tota la seva esplendor i que situa Solsona en el mapa organístic del país". La batlle també ha destacat el fet que la restauració de l'instrument, amb un cost de 671.543 euros, hagi sigut possible a través de la col·laboració de diverses administracions, entitats, empreses i també a nivell particular. De fet, la comissió Orgue de Solsona ha recordat que encara fa falta mes ajuda per obtenir tot el finançament necessari per cobrir el cost de l'obra.

Després de la benedicció de l'orgue i dels parlaments, ha arribat el moment del concert i de que l'orgue tornés a recuperar tot el protagonisme de la jornada. En aquest sentit, cinc organistes experts han escollit cinc peces expressament per a l'ocasió per interpretar-les amb l'instrument. L'última, ha estat l'Himne de la Coronació de la Mare de Déu del Claustre, que ha estat tocada per l'organista de la catedral, Jordi Xandri, i cantada de forma conjunta per l'Orfeó Nova Solsona i els assistents a l'acte. La cerimònia ha conclòs amb un repic de campanes a la catedral de Solsona.

Amb l'orgue restaurada, l'objectiu ara és que l'instrument no només serveixi per a les celebracions litúrgiques sinó que també s'organitzin cicles de concerts per difondre el seu valor històric entre el públic en general. De fet, de cara a aquest estiu ja hi ha concerts programats. El 2 de juliol hi haurà un concert a càrrec de Juan de la Rubia, el 13 d'agost a càrrec de Johannes Geffert en el marc de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona d'enguany i de cara al setembre també es preveu fer-lo sonar per la festa major de la ciutat.