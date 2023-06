Esquerra Republicana i la CUP han tancat aquest vespre un acord de govern per l'Ajuntament de Solsona. El suport dels cupaires, que s'ha negociat fins a darrera hora, permetrà revalidar l'alcaldia a la republicana Judit Gisbert i tenir un govern amb majoria absoluta. El pacte deixa a l'oposició les forces postconvergents, Junts i Treballem per Solsona, que mostren malestar per no haver tingut opció de formar govern.

La negociació entre ERC i la CUP s'ha mantingut fins al darrer moment, només unes hores abans de la constitució dels nous ajuntaments. D'ençà de les eleccions municipals del 28-M, els republicans han treballat per buscar un acord amb la CUP per tal de poder governar amb majoria absoluta, sumant els 5 regidors d'ERC i els 2 de la CUP. Finalment, l'acord s'ha tancat després de definir l'acció de govern i l'atribució de regidories, els principals punts de debat que han mantingut oberta la negociació pràcticament fins al darrer minut. Una de les condicions de la CUP a l'hora de pactar era poder desenvolupar bona part del seu programa en l'acció de govern dels pròxims quatre anys. En aquest sentit, les propostes més importants en què treballarà la coalició són l’habitatge, la transició energètica, el desenvolupament del nou polígon industrial de Santa Llúcia i les polítiques per als joves, segons han avançat les dues formacions en un comunicat. De moment, l'atribució de les regidories no ha transcendit. L'acord deixa a l'oposició Junts i Treballem per Solsona L'acord de govern deixa a l'oposició les forces postconvergents, Junts i Treballem per Solsona, que van obtenir un empat tècnic en les darreres eleccions, amb 3 regidors cadascuna. Els portaveus d'ambdues formacions lamentaven ahir a Regió7 que els republicans els hagin deixat al marge de les negociacions per formar govern. La cap de llista de Junts, Elis Colell, destacava que, des del primer moment, van mostrar la seva voluntat de formar un govern estable, "però no vam tornar a rebre notícies". Per la seva part, el candidat de Treballem per Solsona, Marc Barbens, criticava "la falta d'un debat profund sobre els resultats electorals" i "la poca transparència" en el procés per formar coalicions per part dels republicans.