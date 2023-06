Judit Gisbert inicia nou mandat com a alcaldessa de Solsona en coalició amb la CUP

La republicana Judit Gisbert ha estat elegida com a alcaldessa de Solsona en una sala de sessions plena a vessar. El suport de la CUP ha permès a Gisbert revalidar un càrrec que va assumir a mig mandat, després de la renúncia de David Rodríguez. La seva investidura ha obtingut la majoria absoluta, amb els vots favorables dels 2 regidors de la CUP, amb qui formaran un govern de coalició, i els 3 regidors de Junts. Per la seva part, els 3 edils de Treballem per Solsona han votat en blanc.

En el seu discurs d'investidura, Gisbert ha recordat el moment en què va agafar la vara com a alcaldessa fa dos anys, després d'assumir el relleu de l'exbatlle David Rodríguez. En aquest sentit, ha agraït la confiança de la ciutadania en unes eleccions que li han permès mantenir el càrrec, però sense la majoria absoluta. Això els ha dut a arribar a un acord amb la CUP, "amb la voluntat de garantir un govern estable sense renunciar als pilars del progrés que defineixen el nostre programa".