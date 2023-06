Després de l’acte de constitució dels nous ajuntaments, Torà i Biosca han convocat aquest dissabte un ple extraordinari per dur a terme l’aprovació definitiva del pas de la Segarra al Solsonès. Ambdós municipis han aprovat per unanimitat un canvi territorial que ja van ratificar el passat mes de març, però que s’han vist obligats a tornar a passar per ple arran d’una resolució que va emetre la Junta Electoral Provincial.

Després d’una consulta per part de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat sobre una possible confusió en la interpretació de la llei pel canvi d’adscripció comarcal i veguerial, la Junta Electoral Provincial va considerar que la decisió del canvi comarcal s’havia de tornar a sotmetre a votació una vegada configurades les noves corporacions municipals després de les eleccions el 28-M. D’aquesta forma, aquest dissabte els plens dels ajuntaments de Torà i Biosca han tornat a ratificar el canvi de comarca amb el vistiplau dels regidors de tots els colors polítics. En aquest sentit, els alcaldes dels dos municipis confien que a partir d’ara es pugui materialitzar la nova divisió territorial que fa més de deu anys que reivindiquen pels lligams històrics i socials que mantenen amb el Solsonès.