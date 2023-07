Experts de Solsona sumen esforços amb Europa per fer front als incendis forestals

Investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia de Solsona (CTFC) es van convertir ahir en els amfitrions de la primera trobada del projecte europeu per a la gestió del risc d'incendi forestal Firelogue, que es va celebrar als peus de Montserrat, al terme del Bruc. Més d'una seixantena d'experts procedents d'arreu d'Europa van conèixer de prop quines són les polítiques de gestió forestal que s'estan duent a terme als boscos dels voltants del massís amb la idea d'elaborar un decàleg de recomanacions d'abast europeu sobre com millorar l'abordatge del risc d'incendi basat en l'experiència dels diferents països que col·laboren en la iniciativa.

Es tracta d'un projecte finançat per la Comissió Europea que "sorgeix per donar resposta a una nova dinàmica dels incendis a conseqüència del canvi climàtic que fa que un gran nombre de zones del Mediterrani, però també cada vegada més del centre i nord d'Europa pateixin unes condicions extremes provocades per les onades de calor i la sequera", explica la tècnica del CTFC, Marta Serra. En aquest sentit, ressalta que "el projecte resulta innovador, ja que actualment no existeix cap informe estratègic sobre la gestió el risc d'incendi forestal que es pugui elevar a escala europea i que, a més, abordi el problema de forma holística, reunint experts de diferents camps del coneixement, partint de la base que un incendi té un impacte en el paisatge, però també en els aspectes econòmics i socials d'un territori".

De fet, la trobada a Montserrat va comptar amb especialistes en enginyeria forestal, economia, tecnologia o polítiques socials interessats a abordar un mateix problema des de diferents àmbits. Tots ells van escoltar de la mà de tècnics del CTFC quins són els reptes i les dificultats a l'hora de gestionar el risc d'incendi forestal en els boscos mediterranis, propis de Catalunya. Durant la trobada, van poder veure de primera mà la pastura d'un ramat d'ovelles transhumant procedent de Sant Llorenç Savall que passarà l'estiu al municipi del Bruc per fer franges perimetrals i, alhora, van copsar els resultats dels treballs de regeneració dels boscos afectats per l'incendi forestal que es va viure l'any 2015 a Òdena.

Entre els diferents assistents, l'especialista en enginyeria forestal Juan Picos, que fa recerca a la Universitat de Vigo, valorava el projecte com "una oportunitat per aprendre els uns dels altres sobre les possibles solucions a un problema cada vegada més global". Picos afegia que "les realitats dels diferents països són diferents, però tots hem de fer front a dues circumstàncies que augmenten el risc d'incendi forestal: el progressiu abandonament del món rural i el canvi climàtic". En aquest sentit, comentava que a Galícia "els períodes de sequera cada vegada són més llargs, més característics d'un clima mediterrani, amb un gran creixement vegetal que incrementa les possibilitats d'incendi".

Un altre dels experts que considerava necessari el fet de crear un marc europeu sobre com afrontar el risc d'incendi era Frédéric Azemar, de Mitiga Solutions, una empresa amb seu a Barcelona que es dedica a avaluar el risc referent als fenòmens climàtics per ajudar a empreses com ara asseguradores a prendre decisions sobre com assignar els seus recursos. En el seu cas, posava de manifest la importància de quantificar amb precisió el risc d'incendi per afavorir que les assegurances cobreixin aquelles àrees més vulnerables, "tenint en compte que per desgràcia cada vegada és més comú veure famílies que perden la casa després del pas de les flames".

Els aprenentatges mutus entre els diferents experts es debatran al llarg d'aquesta setmana en unes jornades al CTFC que serviran per anar esbossant un primer esborrany del decàleg que ha d'estar a punt l'any 2025, després de visitar més països amb altres realitats, però amb el propòsit comú de reduir el risc d'incendis forestals i l'impacte que poden causar en el seu entorn.