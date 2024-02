La militància d’Esquerra Republicana (ERC) del Solsonès va escollir la nova executiva que encapçalarà el projecte del partit a la comarca durant els pròxims quatre anys i, per unanimitat, l’assemblea va triar novament a Xavier Castellana com a president, qui ja ho havia estat en l’anterior candidatura. A més, també es va triar a David Rodríguez com a representant en el Consell Nacional d’ERC, qui s’ocuparà d’acompanyar a Castellana en aquesta responsabilitat.

Els principals eixos en què Castellana pretén incidir a la comarca són en el «traspàs del centre sanitari del Solsonès, el desplegament més gran de telecomunicacions, la millora d'estructures viàries i en el nou sistema de recollida de residus», com ha assegurat a Regió7, per tal de transformar el territori i perquè «disposi de serveis de qualitat i universals». El Congrés Comarcal es va reunir el dissabte passat, dia 27 de gener i, en acabar, la presidenta d’Esquerra Republicana a la Catalunya Central, Mariona Homs, va fer la cloenda, acompanyada de l’exdiputat al Parlament de Catalunya i, fins al passat desembre, regidor a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. Un cop finalitzada l’assemblea del partit, Maragall va impartir una xerrada sota el nom de ‘Catalunya, país d’Europa’, en què es va debatre sobre qüestions d’economia, territori i ciutadania en el marc d’una Catalunya independent dins de la Unió Europea. La conferència va tenir lloc a la Biblioteca Carles Morató. Durant els pròxims quatre anys, l’equip d’ERC del Solsonès estarà format per 13 persones. Castellana estarà acompanyat per David Rodríguez com a secretari d’Organització; Magí Coscollola a la secretaria de Finances; Albert Bajona, a Política Municipal; Ramon Montaner, a Imatge i Comunicació; Dolors Guàrdia, a Feminismes; i Maria Àngels Piñol com a secretària de Drets Socials. Joaquim Clotet, Jordi Estany, Lluís Quesada, Ramon Grifell, Isabel Roca i Josep Maria Sala completen l’executiva com a vocals.