Alguns gegants i gegantons del Carnaval de Solsona van ser intervinguts durant els dies anteriors a la festa pel taller d'escultura Casserras, per tal de millorar el seu estat. Concretament, van ser el Tòfol-Nano i els gegantons del Gegant Boig, la Geganta Boja, el Mocós i la Geganteta els que van rebre restauracions integrals, passant per la seva estructura interior, els vestits i algunes novetats com la col·locació d'ulls de vidre.

Com va assegurar Teresa Casserras, encarregada del taller, «els gegantons no havien rebut cap repassada des que es van estrenar, fa vint anys». Tot i que el Tòfol-Nano ja ha estat restaurat al llarg dels anys, el fet que soli tenir sortides durant l’any, fa que presenti més desperfectes que els altres. «Se solen deure a l’ús, al seu transport, que les teles dels vestits es descoloreixen i s’embruten... Si els gegants estiguessin en un museu estarien en perfectes condicions, però la seva funció és que llueixin pels carrers».

Abans de cada edició del Carnaval és habitual que el taller repassi l'estat dels gegants per minimitzar al màxim els seus desperfectes i garantir que es trobin en bones condicions. Pel que fa al Tòfol-Nano van aprofitar per desmuntar-lo i reformar la part estructural de fusta que té a l'interior i els dos bustos. També es van canviar les seves cames mòbils per unes noves que estan fetes de tela i fibres de vidre.

D'altra banda, als gegantons se'ls hi ha restaurat el bust de cartó pedra, la part de l'estuc i s'han tornat a policromar amb pintura a l'oli. A més, se'ls hi han posat ulls de vidre, de la mateixa manera que els porten els gegants grans. Com va explicar Teresa Casserras, es tracta d'intervencions que inclouen «detalls més elegants a les figures, per mantenir la seva essència, però renovats».