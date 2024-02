A prop d'una quarantena de carros han baixat pel nucli antic de Solsona durant la tradicional baixada de boits, aquest any sota el nom de Baixada S.T.O.P. Bufaires. Aquest ha estat un dels principals actes del divendres de Carnaval, que ha reunit a un gran nombre d'assistents arreu del carrer Castell. Tots els vehicles han aconseguit arribar fins al punt final de la ruta, la plaça de la Catedral, tot i els obstacles que, en alguns casos han provocat petites ensopegades. Els actes que estaven programats al matí i migdia han hagut de ser reubicats a la sala polivalent a causa de les pluges, com els Gegantons a Prova i el Dinar Jove.

Com és tradició, al voltant de les sis de la tarda, els membres de les comparses solsonines que participaven en la baixada ja havien col·locat els seus carros al primer tram del carrer Castell, fent la verificació dels boits i ultimant detalls. Un cop preparats s'ha iniciat l'acte, que ha omplert el nucli de la ciutat del característic so que solen fer les rodes metàl·liques dels vehicles en fer el seu recorregut. Les dues bandes de la via han estat repletes d'assistents que, en la seva majoria, gravaven cadascun dels participants.

Durant la baixada, les comparses que han organitzat l'acte, els Minairons i Margaritus, han col·locat una sèrie d'obstacles com bots i objectes que obligaven a fer corbes, com és habitual. Les trompades, com també és habitual, no hi han faltat, tot i que amb l'ajuda dels dinamitzadors tots els participants s'han pogut refer i seguir amb el seu recorregut ràpidament.

Reubicació d'actes per la pluja

Els actes dels Gegantons a Prova i el Dinar Jove, que estaven programats durant el matí i migdia han hagut de ser reubicats a la sala polivalent de la ciutat, a causa de les pluges que hi ha hagut durant les primeres hores del dia. El primer acte s'emmarca dins del Carnaval Infantil i consisteix a fer un vall de prova dels gegants petits. En un principi, estava previst que tingués lloc des de la plaça U d'Octubre i que recorres el nucli antic, però tot i el canvi de plans ha tingut una gran assistència per part dels nens i nenes de la ciutat. D'altra banda, el Dinar Jove estava previst fer-lo a la plaça Sant Pere.

Els concerts musicals

Un cop finalitzada la baixada de boits, bona part dels assistents s'han dirigit a la plaça Sant Joan, on ha tingut lloc l'Ou com balla, que ha consistit en una sèrie de concerts al carrer, que han començat entorn de les set del vespre. A més, la sala polivalent acollirà els concerts de Bossonaya, El Pony Pisador i Mercabanda.