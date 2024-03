Aquest divendres i demà dissabte la UBIC de Solsona torna a organitzar una nova edició de les promocions Fora Estocs d’hivern, una iniciativa a la qual s’hi han adherit gairebé cinquanta establiments de la ciutat. Entre tots els clients que consumeixin en algun dels locals que formen part de la campanya se sortejaran diversos premis que, en total, estaran valorats en 1.050 euros i que es podran gastar en vals de compra.

Hi haurà més de cinquanta promocions que estaran disponibles en locals de sectors ben diversos, com: alimentació, moda i complements, rellotgeries, bijuteries, puericultura, fotografia, pastisseries, sabateries, begudes, papereries, òptiques, floristeries...

Els clients podran optar a guanyar un dels vuit premis disponibles. El primer és de 300 euros i els altres set són de 50 euros cadascun. A més, l’establiment que lliuri el primer premi també serà obsequiat amb 50 euros. Com ha apuntat la UBIC, per participar en el sorteig cal que un cop feta la compra als establiments s’anoti al darrere del tiquet les dades de contacte corresponents i dipositar-lo a la bústia que hi haurà als locals solsonins fins al dissabte.

Segona fira del petit botiguer

A la tarda del dissabte també tindrà lloc la segona edició de la fira del petit botiguer a la plaça Major de Solsona. Com ha apuntat la UBIC, la fira comptarà amb més de vint paradetes i es farà un torneig d’escacs i actuacions musicals pels carrers de la ciutat.