El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ha recollit la seva experiència com a membre de la XVI Assemblea del Sínode de bisbes en un llibre que presentarà el pròxim 25 de març a la ciutat. L'obra portarà per títol Vers una Església més sinodal i contindrà reflexions que va compartir amb altres membres de l'Església i també laics que van assistir-hi. La trobada va estar convocada pel papa Francesc, va durar gairebé un mes i va tenir lloc al Vaticà l'octubre de l'any passat.

Com assegura Francesc Conesa, el principal objectiu del llibre se centra a animar moltes persones i sacerdots a «entusiasmar-se amb aquesta oportunitat de renovar la vida de l'Església, que no té cap objectiu més que ajudar-la a créixer», a banda de donar a conèixer el que va viure durant l'acte. A més, també aprofita per descriure «l'ambient que s'hi va respirar i els temes més importants que es van treballar» en aquestes extenses reunions que van reunir a prop de 300 religiosos de tot el món.

El sínode dels bisbes és un organisme que se celebra per tal que religiosos d'arreu del món aconsellin el Papa sobre assumptes d'interès, en aquesta ocasió, es va aprofundir en com ha de ser l'Església en un futur. Concretament, s'ha explorat «el camí de la sinodalitat», és a dir, el fet de crear un espai de debat per determinar com volen que sigui la institució i quins canvis s'han d'aplicar per dur a terme aquesta evolució. L'itinerari es va iniciar l'octubre de 2021, de manera que, pel que està previst, haurà estat actiu durant tres anys, aproximadament.

El bisbe Francesc, des de la diòcesi de Solsona, va ser escollit pels seus companys per participar en aquest esdeveniment eclesiàstic que se celebra a escala mundial. I encara que el sínode no acabarà fins al final d'octubre d'aquest any, va considerar que «l'experiència viscuda tenia prou consistència per a compartir-la» en format de llibre.

El llibre estarà publicat per l'editorial Claret i la seva presentació tindrà lloc el dilluns 25 de març a la sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal de Solsona, a dos quarts d'una del migdia. A l'acte hi participarà el bisbe de Solsona, autor de l'obra i el periodista i director de la Fundació Catalunya Religió, Jordi Llisterri.