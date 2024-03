El Zoo del Pirineu col·laborarà en un projecte que pretén reforçar les poblacions d’òliba d’arreu de Catalunya, com també reintroduir l’espècie en zones on estava extinta. La iniciativa ha estat impulsada per la Generalitat i l’entitat hi participarà a través d’una prova pilot com a centre col·laborador que s’ocuparà de la cria d’òlibes, una «espècie amenaçada» al territori. La fundació ja ha rebut l’autorització de la Direcció General de Polítiques Mediambientals que possibilitarà l’inici d’aquest procés.

El protocol estableix que el Zoo del Pirineu s’ocuparà de dur a terme un programa de cria d’aquesta au nocturna. Els exemplars que neixin al centre restaran al seu refugi d’animals salvatges fins que tinguin un mes d’edat. En aquest punt, una vegada independitzades, seran traslladades al Centre de Fauna de Vallcalent de Lleida, on es coordinarà la gestió del seu alliberament en espais que hauran estat seleccionats prèviament pels experts. Així, la població d’aquesta au autòctona, catalogada com a espècie amenaçada en estat vulnerable, es veurà incrementada. Per tal que el projecte tingui èxit, per a l’entitat és crucial que les òlibes que neixin al centre creixin seguint un protocol estricte que inclogui una alimentació específica i, també, un contacte mínim amb les persones. D’aquesta forma, es podrà garantir la seva correcta emancipació d’acord amb el seu comportament natural.