Sant Llorenç impulsarà canvis en la mobilitat a la part baixa del municipi

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys durà a terme un reordenament de la mobilitat a la part baixa del municipi per millorar la seguretat viària. Les principals actuacions que es preveuen impulsar són fer que alguns carrers que actualment tenen dos sentits siguin unidireccionals durant aquest any i que es col·loquin reductors de velocitat des de l'entrada i fins al centre del municipi. Les propostes han sorgit a partir d'una sèrie demandes dels veïns de la part baixa del poble que van transmetre al consistori en una reunió que va tenir lloc fa dues setmanes.

La proposta publicada pel consistori recull que els carrers Raval de la Pietat, Riu Cardener i Escaletes passaran a ser unidireccionals i de baixada, mentre que el carrer Morunyedes també comptarà amb un sol sentit que serà de pujada. Pel que fa als nous reductors de velocitat, es col·locaran a Raval de la Pietat, Escaletes i Morunyedes. El passatge Busa, Montlleó i Anselm Clavé seguiran de la mateixa manera que ara.

Actualment, a l'entrada del municipi s'estan duent a terme unes obres per millorar la seguretat viària amb un pas de vianants a la carretera de Berga, una acció subvencionada per una subvenció del Servei Nacional de Trànsit. Com ha assegurat l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, «entre aquest tram i el centre del municipi ja hi ha hagut algun ensurt perquè els cotxes hi van excessivament de pressa». Els veïns de la zona van comunicar aquestes queixes al consistori, motiu pel qual es va celebrar una reunió de barri per buscar possibles solucions.

A la trobada el govern local va presentar a la ciutadania el pla de reordenament de la mobilitat que va ser «ben rebut i acceptat pels presents», tot i que en alguns casos comportarà que algunes persones hagin de fer itineraris més llargs que actualment, pel fet que alguns dels carrers més concorreguts seran d'un sol sentit. Riu ha valorat molt positivament l'assistència a la reunió, ja que hi havia uns quaranta-cinc veïns del barri que van opinar sobre les diferents mesures que hi havia sobre la taula.

Francesc Riu ha detallat a Regió7 que espera que la nova convocatòria de les subvencions del Servei Nacional de Trànsit puguin finançar les obres dels reductors de velocitat. Els canvis de sentit dels carrers, però, són actuacions que haurà d'impulsar el consistori i es preveu que les obres es comencin a executar durant aquest any, com ha apuntat l'alcalde.