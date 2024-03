El Zoo del Pirineu salva una àguila que va patir una electrocució

El centre de rescat de la Fundació del Zoo del Pirineu ha acollit una àguila daurada que va patir una electrocució i ha hagut de ser sotmesa a una cirurgia per amputar-li una ala, a causa que presentava una infecció òssia. Aquesta «dràstica intervenció», com ha apuntat la direcció de l'entitat, «ha estat necessària per salvar la vida» d'aquest exemplar que es va xocar contra un cable d'alta tensió cinc mesos enrere. A causa de l'operació l'au no podrà tornar a volar, però un cop estigui recuperada, els responsables del refugi li proporcionaran un «entorn segur i adaptat a la seva discapacitat» al mateix centre.

L'àguila va ser trobada al setembre de l'any passat al terme municipal d'Agramunt amb una ferida a l'ala causada per l'electrocució. Inicialment, va ser traslladada al Centre de Fauna de Vallcalent, on se li va proporcionar assistència veterinària, però quan els professionals van veure que l'exemplar no podria recuperar el moviment de l'ala afectada i, per tant, no podria tornar a viure en llibertat a la natura, va ser traspassada al refugi de fauna salvatge Zoo del Pirineu, situat al Solsonès nord. La veterinària de la fundació va notificar que «presentava una infecció òssia greu que posava en perill la vida de l'animal», de manera que es va optar per realitzar l'amputació.

En aquests moments, cinc mesos després de l'accident, l'àguila no està «fora de perill» per complet, però segons la veterinària del centre presenta un «bon pronòstic». Es preveu que l'exemplar visqui al refugi de per vida compartint el seu espai amb un mascle que ja viu al centre, per tal que les dues aus puguin gaudir «d'una vida social correcta», com ha apuntat la direcció.

Conservar la biodiversitat

Segons les professionals de la fundació, la història d'aquesta àguila daurada «ajuda a conscienciar les persones sobre els animals salvatges del nostre país i els perills que afronten». Intueixen que el motiu del seu xoc amb el cable elèctric va ser causat per la mirada selectiva que presenta l'espècie. Les àguiles «tenen una vista molt més aguda que els humans i poden veure un conill fins a cinc quilòmetres de distància», tot i que quan concentren la seva atenció en capturar la seva presa no aconsegueix veure altres elements com els cables d'alta tensió. És, per tant, «quan l'au toca dos cables o més simultàniament que el seu cos actua com a conductor i es produeixen les electrocucions».

Com revelen dades del Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya, actualment hi ha entre 140 i 160 parelles d'àguiles daurades arreu del territori. Per aquest motiu, els responsables del Zoo del Pirineu consideren que és essencial «conservar la biodiversitat per a les generacions futures», tot fomentant «el coneixement, el respecte i la protecció de la vida silvestre».