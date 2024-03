Les famílies del Solsonès podran optar a ajuts per les despeses de menjadors i transport escolar

El Consell Comarcal del Solsonès ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d'uns nous ajuts pel servei de menjador i el transport escolar al Solsonès. Les convocatòries estaran disponibles pels alumnes de centres educatius tant públics com privats de segon cicle d'Educació infantil, primària i secundària pel curs 2024-2025. Un dels ajuts de menjador s'atorgaran seguint un criteri socioeconòmic. A la sessió plenària també va aprovar una moció que recollia una sèrie de reivindicacions en suport del sector agrari.

Aquestes línies d'ajuts estaran destinats a reduir les despeses de les famílies pel que fa als serveis de menjador i de transport escolar dels estudiants d'arreu del Solsonès, especialment per aquells casos en què els alumnes no tinguin oferta educativa al seu municipi de residència i, per tant, s'hagin de desplaçar a un altre. Tot i això, un requisit que és que el sol·licitant estudiï al centre proposat pel Departament d'Ensenyament o excepcionalment, al centre més proper al seu domicili, sempre que ho autoritzi l'organisme.

Per atorgar les subvencions per raons socioeconòmiques es tindran en compte diferents aspectes de les unitats familiars, com si mai han necessitat prestacions per «necessitats puntuals, urgents i bàsiques», i també valoracions per part dels serveis socials per valorar l'estat familiar i de l'infant, en cas que es trobin en situacions de risc d'exclusió.

Les AFA també podran demanar ajuts per cobrir les despeses de l'organització d'activitats extraescolars que tinguin lloc a les escoles durant tot l'any 2024.

Suport al sector agrari

Al final de la sessió es va aprovar per unanimitat una moció a favor de les «reivindicacions urgents» que demanen els pagesos. El text conté diverses propostes concretes com la simplificació de la càrrega burocràtica, assegurar preus justos i promoure els productes de proximitat. El Consell Comarcal va instar tant al Govern de la Generalitat de Catalunya com al Govern de l’Estat a escoltar les reivindicacions de la pagesia, i a adoptar polítiques actives per revertir la crisi agrària.