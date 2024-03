Solsona i Sant Llorenç acolliran dues caminades pel Dia Mundial de l’Activitat Física

Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, el pròxim dia 4 d'abril, Solsona i Sant Llorenç de Morunys acolliran dues caminades obertes a tothom. La iniciativa ha estat impulsada pel Centre Sanitari del Solsonès i estan pensades per a conscienciar sobre els beneficis saludables que aporta l'activitat física, enfront del sedentarisme, segons alerten els organitzadors del centre, «un dels principals factors de risc de mort als països occidentals». Les dues rutes seran de baixa dificultat tècnica per tal que hi puguin participar tots els públics.

La primera de les caminades tindrà lloc a Sant Llorenç de Morunys i sortirà a les deu del matí des del Subcap fins a la capella de Sant Serni i tornar. Aquesta tindrà un recorregut d’uns tres quilòmetres aproximadament i a la meitat de la ruta hi haurà un avituallament per a tots els participants. La segona caminada, prevista a Solsona el mateix dijous a la tarda, sortirà a dos quarts de quatre de la tarda de la plaça del Camp i partirà en direcció a la Creu Blanca per seguir en direcció a la font del Corb i per tornar al punt de sortida. El recorregut és d’uns cinc quilòmetres. En aquest cas també es disposarà de dos avituallaments al llarg del circuit per tots els participants.

Les activitats estan adreçades al públic general i han estat pensades per tal que hi puguin participar persones de totes les edats. Els interessants s'hauran d'inscriure acudint prèviament al mateix Centre Sanitari o bé trucant al 973-48 11 72, per la caminada de Solsona, i al 973-49 25 10 per la caminada de Sant Llorenç de Morunys.

Evitar el sedentarisme

Com ha recordat el Consell Comarcal del Solsonès, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana acumular un mínim de 150-300 minuts d’activitat física d’intensitat moderada a la setmana en persones adultes i gent gran i un mínim de 60 minuts d’activitat física d’intensitat moderada-vigorosa cada dia en infants i adolescents. Com també limitar el temps destinat a activitats sedentàries, especialment el temps de pantalla durant el temps lliure, i substituir-lo per activitat física de qualsevol intensitat.