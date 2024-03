Riner acollirà una setena Fira de la Mel que creix respecte anys anteriors

El pròxim cap de setmana del 6 i 7 d’abril el municipi de Riner acollirà la setena edició de la Fira de la Mel, un acte que enguany creixerà respecte anys anteriors, ja que comptarà amb 35 parades de productes artesanals de proximitat i amb una vintena d’activitats paral·leles. La cita tindrà lloc al Santuari del Miracle de Riner i, com ha assegurat el consistori, la gastronomia tindrà un paper central que es veurà complementat amb altres activitats com un esmorzar popular i la degustació de tapes elaborades amb mel. Segons l’alcalde de la vila, Joan Solà, tots els paradistes que seran presents a la fira exposaran i vendran, com a mínim, un producte relacionat amb la mel.

Durant la presentació de la fira que va tenir lloc a la Diputació de Lleida, el vicepresident primer de la Institució, Agustí Jiménez, va afirmar que aquestes fires constitueixen un valuós suport al sector agrari i als seus productes i ha reivindicat la mel, «un aliment ancestral que continua molt present a la nostra societat, ja que és un producte de proximitat molt preuat». Per aquest motiu, les més de trenta parades oferiran productes artesanals, com també diverses varietats de mel i productes relacionats amb les abelles. Pel que fa a les activitats paral·leles, a banda de les de caràcter gastronòmic, s’han programat jocs infantils al voltant de l’apicultura i un taller de maquillatge infantil, el lliurament del guardó ‘L’Abella Rinerenca’ a un personatge que hagi destacat per treballar en pro del municipi i exposicions que es podran visitar durant les jornades.

Un altre dels plats forts serà l’exposició Musicadures de pastor, creada pel col·leccionista i restaurador, Màrius Codina. La mostra exhibirà diferents objectes relacionats amb aquest ofici, com decoracions en fusta, collars d’ovelles, culleres, pipes o flabiols que s’utilitzaven antigament. L’exposició inclourà també un maniquí abillat amb un vestit de pastor que mostrarà la seva indumentària tradicional i plafons que explicaran aspectes com el paper dels gossos en la pastura, la lluita contra l’amenaça dels llops i els seus costums més quotidians.

Per la seva banda, l’alcalde Riner, Joan Solà, va remarcar que iniciatives com la Fira de la Mel són importants perquè «fan valdre aquest important producte de proximitat, que crea llocs de treball, donen a conèixer el municipi i per mitjà de la salvaguarda de les abelles ajuden a protegir el medi ambient». Finalment, també ha destacat el valor social de fires com aquesta, «un element de cohesió per a molta gent del municipi, que participa i col·labora en la preparació de la fira».

El dissabte s’organitzarà una jornada tècnica centrada en temes apícoles i tindrà lloc a la Casa Gran del Miracle. Aquest espai acollirà una ponència que durà a terme el projecte Redicat, que se centra en la recuperació i protecció de les abelles, per mitjà de rescatar eixams que s’han instal·lat en espais urbans i portar-los a indrets rurals. També es tractaran altres qüestions com la pol·linització d’aquests insectes.

La Fira de la Mel està organitzada per Ajuntament de Riner, consistori que ha vingut liderant en els darrers anys diverses iniciatives relacionades amb aquest producte, com el projecte Redicat o el projecte museogràfic Apiaria, l’alberg de les abelles de Catalunya, els treballs del qual han començat fa poc a la Casa Gran del Miracle.