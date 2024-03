Es troba el document fundacional de l’Hostal de Pinós, la fonda més antiga del país

El document fundacional de la fonda més antiga de Catalunya, l'Hostal de Pinós, situada a la comarca del Solsonès, ha estat localitzat. El text es remunta a l'any 1524, de manera que enguany l'establiment compleix el seu 500 aniversari. Ha estat l'editor i periodista solsoní Narcís Clotet qui ha fet la troballa en el marc de l’elaboració d’un reportatge sobre la mateixa fonda. Com ha assegurat, el document va ser localitzat a l'Arxiu Diocesà de Solsona i avui dia es troba al Museu Diocesà i Comarcal.

En una visita de Clotet a l'Arxiu municipal, l'arxiver Josep Porredon li va facilitar una sèrie de papers sobre el santuari de Pinós per tal de fer recerca. En un lligall d'una vintena de pàgines, el solsoní va poder llegir els primers indicis de l'existència de l'establiment. El fragment de l'any 1523 relatava com el capellà administrador del santuari, Narcís Garriga, va pactar amb la senyora de Pinós, Elisabet de Josa, la cessió dels drets per fundar i gestionar l’hostal.

Al document, l’administrador demana poder cobrar pels serveis de l’hostal i es compromet a posar-hi un hostaler en el termini d’un any. Si no ho fa, li poden embargar els béns. «I, efectivament, més avall se certifica que l’any 1524 Joan Bertrans, de Castelltallat, es converteix en el primer hostaler de Pinós», com va assenyalar Clotet. L’arxiver Porredon va apuntar que es tracta d’un lligall que va servir per a alguna causa judicial posterior, ja que inclou successius pactes i acords subscrits en diferents anys entre la senyora de Pinós i els administradors del Santuari.

El reportatge resultant es publicarà a la revista Descobrir i amb la publicació de la peça es pretén «posar remei a l’oblit que pateixen molts d’aquests establiments centenaris», com va apuntar el seu director, Joan Morales. A més, també va destacar l'important paper que van jugar i juguen encara avui dia les fondes tradicionals a l'hora de formar l'actual «ecosistema gastronòmic del país».