Solsona treu a concurs el casal d'estiu ludicoesportiu de les piscines municipals

L'Ajuntament de Solsona ha tret a concurs el servei del casal d'estiu ludicoesportiu de les piscines municipals, per tal de planificar i executar les activitats que tindran lloc en aquest espai durant els mesos de vacances escolars. Enguany, el consistori ha optat anunciar la licitació de la totalitat del servei, en lloc de convocar les diferents places de personal necessari per desenvolupar-lo, com s'havia fet els anys anteriors. El pressupost base és de 53.333 euros i el termini per a presentar sol·licituds restarà en actiu dins el pròxim 22 d'abril.

L’objectiu d'aquesta licitació, com ha assegurat el consistori solsoní, és la ideació i execució de les activitats que tindran lloc a les piscines municipals, per a la població d’entre 3 i 16 anys. D'aquesta forma, es podrà «satisfer la necessitat d’ocupar el temps lliure dels infants en el període de vacances escolars de forma constructiva i educativa i, alhora, contribuir a la conciliació de la vida laboral de les famílies», tal com assenyalen els regidors d’Esports i d’Infància, Joan Parcerisa i Pilar Viladrich, respectivament.

El contracte té un pressupost base de 53.333 euros i s'oferta per a un màxim de 1.200 places repartides en deu torns setmanals per a una temporada de bany, tot i que aquesta es podrà prorrogar fins a tres anys més. El funcionament de l’oferta ludicoesportiva, però, serà el mateix que en any anteriors i les inscripcions, que s’obriran la primera setmana de juny, es continuaran gestionant des de l’Ajuntament.

Activitats per franges d’edat

El servei està previst que comenci a partir del 25 de juny al 30 d’agost, durant els matins, de nou a una del migdia i amb la possibilitat que els infants s’hi inscriguin per setmanes. Els diferents grups es distribuiran per franges d’edat (de 3 a 5 anys, de 6 a 9, de 10 a 12 i de 13 a 16), amb una proposta diferenciada per a cada una, i es programaran activitats de natació i altres esports, així com tallers i sortides que eduquin en valors a través del lleure i fomentin el desenvolupament personal i el procés de socialització. L’espai de referència serà el complex poliesportiu municipal, comformat per les piscines, el camp de futbol, els pavellons i les pistes de tennis.

El termini de presentació d’ofertes es tancarà a les dotze del migdia del dia 22 d’abril. Les piscines municipals continuaran oferint també activitats adreçades a la població adulta, però, segons ha apuntat l'Ajuntament de Solsona, aquest programa es gestionarà a través d’un altre contracte.