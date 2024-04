Una infermera especialitzada cobreix l'atenció de pediatria al consultori de Sant Llorenç

Salut ha cobert la plaça de pediatria del consultori local de Sant Llorenç de Morunys, que atén a la població de la Vall de Lord i que portava deserta des de l'octubre de l'any passat, amb una infermera especialitzada. La professional que s'ocupa d'aquest àmbit és la infermera de referència del centre, que està acreditada per donar atenció pediàtrica, i la seva incorporació va ser anunciada pel Servei Català de la Salut i la direcció del Centre Sanitari del Solsonès als alcaldes de Sant Llorenç, la Coma i la Pedra i Guixers el passat 29 de febrer. Per tant, la plaça que va estar sense cobrir a prop de cinc mesos no l'ocupa un nou metge especialitzat en pediatria.

La infermera de referència del consultori mèdic s'ocupa de proporcionar l'atenció pediàtrica als infants del territori, fent el «seguiment de cadascun», segons estableixen les directrius que estableix del departament de Salut «pel que fa a revisions i vacunació». En els casos que ho requereixin, els infants seran derivats a l'àrea de pediatria del Centre d'Atenció Primària del Solsonès. Segons ha apuntat Salut, el centre de Sant Llorenç s'ocupa de donar servei a un total de 89 nens i nenes de la Vall de Lord d'entre 0 i 14 anys: 64 de Sant Llorenç de Morunys, 11 de la Coma i la Pedra i 8 de Guixers.

Baixa de l'anterior responsable

La plaça de pediatra va quedar deserta el mes d'octubre de 2023 a causa de la baixa laboral d'un professional que resideix a Sant Llorenç i que es dedica a aquest àmbit, un servei que donava durant dues hores cada dues setmanes, com va assegurar Salut a Regió7 a mitjans de febrer. Després d'aquesta baixa, però, el departament va explicar que el centre seguia comptant amb un equip que podia tractar «qualsevol mena d'urgència, fins i tot les pediàtriques de baix nivell de complexitat», tot i que no disposés de cap metge especialitzat en l’àmbit.

Tot i això, aquest mes de febrer diverses famílies de la Vall de Lord es van organitzar per demanar que es cobrís aquesta plaça, al·legant que la situació ja durava «des de fa mesos» i que «complicava la vida» als habitants de la zona. Com van assegurar, durant els mesos en què, segons defensaven, no es donava servei pediàtric al consultori de Sant Llorenç, algunes famílies es van haver de traslladar fins a Manresa o a Berga en casos d'urgència, perquè el Centre Sanitari del Solsonès tenia els seus serveis mèdics saturats durant el pic de virus respiratoris.

El servei del consultori local

El consultori dona atenció als assegurats de la Vall de Lord de dilluns a divendres de les vuit del matí a les tres de la tarda i compta amb professionals de medicina de família i infermeria. De tres a les vuit del vespre, els veïns dels tres municipis s’han de desplaçar al CAP de Solsona i, fora d’aquest horari, hi ha un metge i una infermera que estan localitzables al municipi en cas d’urgències.