«Tractar la salut des d’un sol punt de vista se’m queda curt»

Olivia Civil, nascuda a Barcelona, sempre ha viscut acompanyada del ioga, motiu pel qual es va formar en aquest àmbit per ser-ne professora. A banda, també va estudiar antropologia i osteopatia, unes disciplines que li permeten fometar el benestar des de diferents perspectives. Actualment viu a Cabrils, però té una segona residència a Prades de la Molsosa, un petit poble del sud del Solsonès, on hi solia fer retirs de ioga i formacions d'altres disciplines també relacionades amb la salut i la connexió amb la natura. Aquests són justament els ingredients del ViuFest, el festival que ha creat per promoure la connexió individual i col·lectiva i que tindrà lloc a la Molsosa aquest cap de setmana.

Quan va descobrir el ioga?

La meva relació amb el ioga ve des de ben petita. Llavors la meva mare n'era professora i el meu pare era practicant, de manera que sempre ha estat molt present a la meva vida. De fet, amb les meves quatre germanes en fèiem cada dia abans d'anar a l'escola amb la nostra mare. Durant l'adolescència també el vaig seguir practicant.

Què la va portar a formar-se en aquesta disciplina?

En tots els anys que portava practicant-la ja havia anat aprenent, però quan la meva mare va deixar de fer les seves classes les vam començar a impartir la meva germana i jo. Llavors no hi havia el boom que hi ha ara d'aquesta disciplina, però, anys més tard, quan van sorgir més formacions, vaig anar completant els meus coneixements.

Una de les classes de ioga que imparteix Civil a la Molsosa / Cedida

Quina és la seva relació amb la Molsosa?

Actualment, visc a Cabrils, al Maresme, on també imparteixo classes, però dos anys enrere vaig llogar una casa en aquest municipi del Solsonès sud per fer-hi retirs de ioga. Va resultar que l'espai comptava amb tot el que buscàvem, ja que es troba en un indret on no hi ha massa gent, hi ha natura i silenci.

Va portar el ioga al municipi.

Vaig començar a organitzar retirs a casa meva, com també algunes classes puntuals. En un moment donat, ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament i vam concloure que aquestes trobades les començaria a fer al centre social del municipi per impartir-les com una activitat del poble.

Quina acollida estan tenint les classes?

Molt positiva. Hi solen venir al voltant de catorze persones del territori i, tenint en compte que a Prades de la Molsosa és un municipi format per cases disseminades i hi viuen poc més d’una desena d’habitants, hi ha prou assistents. Pel que fa al perfil, hi ha persones de totes les edats, i tant dones, com homes, que no és tan habitual.

L'objectiu del festival és donar una visió més àmplia de la salut, ja que la natura, l'alimentació, la música i l'art també hi tenen molt a veure

Com va sorgir el ViuFest?

Considero que si la salut només es tracta des d'un punt de vista ens quedem curts, per això m'agrada ajuntar el màxim de perspectives. L'objectiu del festival és donar una visió més àmplia de la salut, ja que la connexió amb la natura, l'alimentació, la música i l'art en general també hi tenen molt a veure. Per aquest motiu, fins a tretze professionals de diferents àmbits impartiran els seus tallers.

Quins altres àmbits vol potenciar el festival?

Una de les finalitats és crear xarxa entre els veïns de la zona i que esdevingui un espai de trobada entre ells. A més, bona part dels professionals que faran tallers són de la comarca o de la Catalunya central, per contribuir també a aquesta xarxa. Un altre àmbit és la connexió amb la natura, un aspecte molt important en la salut. No formem part de la natura, sinó que som natura i treballar aquesta visió en un entorn allunyat de les masses i la contaminació és molt beneficiós. Per últim, també fomentarà el turisme rural. En tractar-se d'un festival que dura dos dies, proporcionem descomptes perquè els assistents que vinguin de fora de la comarca es puguin quedar en allotjaments rurals de la zona, una iniciativa sorgida per la col·laboració amb Territori de Masies.

Creu que cal potenciar el ioga i disciplines similars en entorns rurals?

És cert que aquesta mena de trobades no són habituals en entorns rurals com el Solsonès sud i no hi ha tanta oferta com a les grans ciutats. A la Molsosa, concretament, moltes assistents a les meves classes desconeixien aquesta pràctica i, fins i tot ara, encara diuen que van a fer gimnàstica en lloc de ioga. Crear un espai de trobada crec que afavoreix al fet que més persones s'hi puguin sentir atretes.

