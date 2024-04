Jordi Selga, nou president de la comissió que regula l'accés de vehicles al medi natural del Solsonès

La comissió consultiva que s'ocupa de regular l'accés de vehicles motoritzats al medi natural del Solsonès ha quedat renovada i Jordi Selga, alcalde de Guixers, passarà a ser el seu president. Com va explicar, aquesta agrupació, formada tant per persones com per entitats, té com a finalitat activar mesures per limitar la presència de vehicles en zones naturals, una problemàtica que se sol incrementar durant els mesos d'estiu a causa de les persones que van a rieres, com també a la tardor, pels que van a buscar bolets. A més, no descarta que les mesures es coordinin amb les tasques dels informadors que hi solen haver en aquests espais, els quals estan contractats per la Generalitat.

Segons va assegurar el nou president a Regió7, la nova taula quedarà constituïda el pròxim divendres 26 d'abril i també agruparà a entitats vinculades amb el medi natural de la zona, com Agents Rurals, l'agrupació de caçadors i la Unió de Pagesos, entre d'altres. Aquesta iniciativa, com va apuntar Selga, va néixer l'any 2020, quan un cop acabada la pandèmia els espais naturals de la comarca es van començar a massificar i la presència de cotxes va causar problemes com l'aparcament en zones no autoritzades que barraven el pas de veïns d'aquestes zones.

Ja han passat gairebé quatre anys des de la formació de la comissió i, tot i que el dia d'avui «no hi ha la mateixa situació» que el 2020, «segueix sent una problemàtica vigent, sobretot a l'estiu en els accessos a zones de banys i en l'època de recollida de bolets». La complexitat a l'hora d'activar accions recau en el fet que no tots els accessos on s'hi han d'aplicar són públics, ja que bona part són de titularitat privada. D'aquesta manera, cal fer una avaluació i identificació inicial de tots els camins i accessos i, d'altra banda, posar-se en contacte amb els propietaris dels terrenys per poder «regular els vials sota el seu consentiment», segons va apuntar Selga.

En la majoria de casos, l'incompliment de les normes de vehicles motoritzats al medi natural responen al fet que aparquen en accessos a finques privades, a les entrades de les residències dels veïns o en llocs de pastura. Aquestes males praxis, segons recorda el president de la comissió, suposen que en moltes ocasions es barri el pas a espais privats i que tinguin lloc incidents amb el bestiar que hi ha a la zona.

Complementar la tasca dels informadors

Durant els mesos d'estiu i des de finals de setembre i fins a mig novembre hi solen haver informadors als accessos de les zones fluvials i de recollida de bolets del Solsonès. Aquests professionals contractats pel Departament es dediquen a advertir als assistents de les regulacions vigents en aquestes zones per tal d'evitar actituds incíviques. Segons va apuntar Jordi Selga, no descarta que la seva tasca i la de la comissió es pogués entrellaçar per obtenir una major efectivitat de les mesures.