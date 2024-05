El 78% de famílies de primària del Solsonès no volen que els fills tinguin mòbil fins els 16 anys

Un 78,1% de les famílies amb fills a primària al Solsonès no volen que tinguin telèfons mòbils fins que aquests compleixin, com a mínim, 16 anys, com revelen unes dades d'una enquesta impulsada pel moviment Adolescència Lliure de Mòbils (ALM). A la comarca hi han participat un total de 160 famílies amb fills a primària i 138 a secundària. Aquesta iniciativa ha estat creada per poder «copsar la realitat de les famílies davant el fenomen de l’arribada del mòbil a la vida dels preadolescents», segons han assegurat membres de l'agrupació

Cada cop les noves tecnologies estan més presents durant la infància, fet que possibilita que, a mesura que passa el temps, els joves vulguin un mòbil intel·ligent en edats més primerenques. Aquest fenomen sol causar enfrontaments entre pares i fills, provocats, sobretot, per la pressió social que hi sol haver al voltant de la qüestió i les comparacions entre companys de classe.

Els resultats de les enquestes, de fet, mostren les contradiccions que solen patir els pares i mares. El 78% de les famílies amb fills a primària asseguren que la millor edat per donar-los un mòbil és als 16 anys, una dada que contrasta amb les respostes de les famílies que tenen fills a secundària, les quals el 100% va manifestar haver-lo donat abans d'aquesta edat. El mateix passa pel que fa a l'accés dels infants a les xarxes socials, ja que el 66,8% voldria que fos a partir dels 16, però la realitat és que el 73,9% en tenen des d'abans.

En ser preguntats pel motiu que els empeny a comprar un mòbil intel·ligent als infants, un 42% dels enquestats manifesten que es deu al fet que «el seu fill o filla anirà sol pel carrer i volen que estigui localitzable». El segon motiu de pes, amb un 37,7%, respon a la pressió social, ja que «els pares no volen que el seu fill sigui l'únic que no en tingui». A més, el 59,7% de les famílies desconeixen alternatives als telèfons mòbils com, per exemple, rellotges que permeten fer només trucades i telèfons sense accés a internet, aparells amb què també podrien tenir localitzats els infants sense haver d'afrontar els perills de l'accés a internet i les xarxes socials.

Amb la finalitat d’ajuntar forces en aquesta problemàtica, més del 90% de les famílies estarien disposades a fer un pacte social per endarrerir l’entrega del dispositiu mòbil als seus fills i filles, que implicaria que als nens i nenes no se’ls donés un telèfon mòbil en el pas de primària a secundària, per així reduir la pressió social. Aquest resultat, segons els integrants de l’agrupació, confirma la necessitat que les famílies treballin en un acord social que ajorni l’arribada dels mòbils intel·ligents a la vida dels preadolescents, buscant alternatives per als problemes de localització dels infants.

El moviment Adolescència Lliure de Mòbil, nascut al barri del Poblenou de Barcelona el novembre de 2023 i ràpidament es va implantar amb més de 50 delegacions a tot Catalunya.