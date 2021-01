Així et poden robar el compte de Whatsapp

Els Mossos d'Esquadra han alertat sobre uns missatges que circulen a través de Whatsapp en els quals un contacte conegut pregunta per un codi rebut al telèfon mòbil. Si rep un d'aquests missatges, vagi amb compte: podria estar a punt de convertir-se en la següent víctima de l'estafa.



El primer que desperta sospites és rebre al mòbil un SMS enviat per WhatsApp amb un codi de 6 dígits. A continuació li arribarà un missatge de Whatsapp d'un dels nostres contactes freqüents, que ja haurà sigut piratejat prèviament, i ens demanarà que li donem aquest codi. Si es comparteix el codi, el 'hacker' haurà obtingut accés lliure al seu compte de WhatsApp.





Recuperar-lo a canvi d'un rescat

? Et roben el compte de Whatsapp a través d'un codi enviat per algú que es fa passar per un contacte teu. Si reps aquest codi, no l'hi enviïs i esborra'l pic.twitter.com/Sy4D8B55UA — Mossos (@mossos) January 18, 2021



Prevenció de l'estafa

Aquests dies circula de nou el hackeig de Whatsapp, saps com prevenir-ho? Una opció és posant-te la doble verificació que t'ofereix la mateixa aplicació. L'altre és no compartint el codi que t'envien pic.twitter.com/Wc80UTCXzN — Mossos (@mossos) January 20, 2021

L'd'aquests pirates informàtics és robar el màxim nombre de comptes de Whatsapp possibles per demanar uneconòmic a canvi de recuperar-lo. Però no és necessari pagar per recuperar-lo. Perl'intent d'estafa es pot donar d'alta una altra vegada el compte de WhatsApp iel número de telèfon. Així es bloquejarà l'accés al ciberestafador. Aquesta 'app' explica com recuperar el compte a la seva pàgina de preguntes freqüents.No obstant això, si el 'hacker' ha activat l'opció de 'verificació en dos passos', el compte quedarài no es podrà recuperar fins que hagi passat unaLa suplantació de comptes de WhatsApp es va començar a detectarEn les últimes setmanes, aquests robatoris s'han tornat a activar. L'inspector Sergi Martínez, de l'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana (ATPROX), recomana que els usuaris activin, des de la pestanya dede l'aplicació, l'opció de «verificació en dos passos». D'aquesta manera, els 'hackers' no podran entrar al compte si no disposen del codide 6 dígits que s'ha activat.Aquest dimecres, basant-se en les indicacions de l'inspector, els Mossos han publicat aquestamb les indicacions per prevenir que els estafadors compleixin el seu propòsit.