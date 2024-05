El dret i el deure

Quan a un se li concedeix un dret reclamat, qui reclama passa a tenir un deure per mantenir viu aquell objectiu pel que havia lluitat. En les convocatòries electorals, en algunes, massa ciutadans s’obliden de la segona part. Anar a votar o deixar de fer-ho pot incidir en la representació dels uns i els altres en el proper Parlament de Catalunya, però si s’hi va, sobretot, es dona validesa al sistema que hem triat per tenir governs que siguin representatius de la pluralitat de pensament polític del país. Després ja tindrem temps per analitzar la influència que pot haver tingut que més o menys persones hagin introduït la papereta a l’urna. En qualsevol cas, haurem revalidad un dret que mantenim viu des del 1979, amb les primeres eleccions democràtiques a l’Estat. De la mateixa manera que diem que volem ser garants de l’essència democràtica, també s’ha de proclamar el respecte per la llibertat plena dels electors. Els resultats de demà seran els que seran, els que vulguin els ciutadans, que dipositen la confiança del futur govern en l’habilitat dels dirigents de cada formació que concorre a la cita amb les urnes.