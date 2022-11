Quan se'ns planteja la situació de crear una contrasenya ja sigui per al dispositiu mòbil, l'ordinador o qualsevol dispositiu intel·ligent, no ens prenem gaire temps a posar una clau que sigui segura i que ens pugui prevenir de ciberatacs.

NordPass fa estudi anual de contrasenyes, exposant les més segures i les menys, i els resultats revelen que, generalment, les que fem servir són fàcilment desxifrables. L'anàlisi demostra que la contrasenya més usada a l'Estat aquest 2022 és una que molt probablement tothom ha fet servir en alguna ocasió: '123456'. L'única diferència amb la contrasenya més feta servir durant l'any passat és que s'hi ha afegit un 6 al final, sent la de 2021 '12345'. Després de llegir això, és probable que ara et preguntis quines contrasenyes són segures i quines no.

Les més fàcils

Entre les menys segures que es fan servir a Espanya, també hi ha noms de ciutat o repeticions de números. Per exemple, "Barcelona", que és una de les més repetides, es pot desxifrar en menys d'1 segon, tal com passa amb "666666". Això també passa amb noms d'equips esportius, com "realmadrid", que pot ser hackejada en el mateix temps que les dues anteriors.

En aquest estudi també es destaca l'alt ús d'una contrasenya que podria semblar poc comuna, però que no ho és, la paraula en qüestió és "swing" i segons les recerques dutes a terme tarda a ser descoberta uns 6 segons.

Les més complicades de desxifrar

Per altra banda, algunes de les contrasenyes més segures segons la recerca de NordPass són 'tuputamadre' que tarda més de 4 mesos. Però la que s'endú el primer premi és 'onedirection' que tarda a ser desxifrada més de 3 anys.

Les segueixen termes com contraseña, que requereix 12 dies per ser descoberta, holacarcola (8 hores) i cacadevaca (4 hores)

Davant de l'evidència de la feblesa de les contrasenyes més utilitzades el director d'investigació i conscienciació d'ESET Espanya, Josep Albors, assenyala que "vist això i sabent que molts usuaris tendeixen a utilitzar contrasenyes febles i, a més, reutilitzar-les en múltiples serveis, fa anys que es proposa abandonar aquest mètode d'autenticació i substituir-lo per altres de més eficaços i segurs".

Tot i que en un futur pròxim s'apliqui un canvi de mesures de seguretat, el que més eficient és avui dia i que algunes empreses ja han implementat és l'autenticació multifactor. No obstant mentre hàgim de fer ús de contrasenyes als nostres dispositius cal que revisem i vigilem la seguretat que ens donen. Com més desxifrable sigui la nostra clau, més exposats a ciberatacs estarem.