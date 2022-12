La connexió del món a internet no para de créixer. Tot i així, unes 2.700 persones, gairebé un terç de la població mundial, continuen sense tenir accés a la xarxa. Així es desprèn de ‘Facts and Figures 2022’, l’informe anual que elabora la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) sobre l’estat de la connectivitat digital i que va publicar aquest dimecres.

Actualment, un 66% de la població mundial (uns 5.300 milions de persones) utilitza internet, una taxa de creixement del 6,1% en comparació amb l’any passat. Al llarg dels últims 15 anys, l’accés global a internet s’ha disparat. El 2005, només el 16% de la població mundial ho feia, molt lluny de la realitat d’avui dia.

No obstant, la <strong>fractura digital</strong> entre rics i pobres continua present. La penetració de la xarxa arriba al 92% entre les classes més acabalades, mentre que només arriba a un 26% entre els que menys recursos tenen. A Europa, un 89% de les persones accedeix a internet, mentre que a l’Àfrica només ho fa un 40%.

L’anàlisi també constata que l’accés a internet és cada vegada més assequible a totes les regions del món i entre tots els grups amb diferents capacitats adquisitives. Així, el cost per accedir tant a la banda ampla mòbil com a la banda ampla fixa s’ha reduït.

Tanmateix, aquest cost continua sent un problema per a les economies més pobres, una situació que les turbulències macroeconòmiques actuals com la inflació podrien agreujar de cara al 2023. «Pot ser que internet sigui més assequible en general, però per a milers de milions de persones arreu del món està tan fora del seu abast com sempre», va declarar Houlin Zhao, secretari general de l’organisme de les Nacions Unides especialitzat en les tecnologies de la informació i la comunicació. «Hem de mantenir l’assequibilitat d’internet en la direcció correcta, fins i tot quan la recessió mundial redueix les perspectives econòmiques de molts països».

Els joves lideren la connexió a la xarxa

L’estudi demostra que el món està cada vegada més connectat. I són els més joves que lideren aquest avenç. Així, un 75% de les persones d’entre 15 i 24 anys utilitzen recurrentment internet, un 10% que a la resta de la població. Les diferències socials també es plasmen en aquesta estadística, i és que mentre entre els joves amb alts ingressos aquest ús és del 99%, entre els de baixos ingressos és de tan sols el 39%.

Un altre indicador que mostra l’accés a internet és l’ús de la telefonia mòbil. Així, l’estudi assenyala que un 73% de la població mundial més gran de 10 anys té un dispositiu mòbil, un 7% més que l’accés global a la xarxa. Aquesta diferència s’ha anat reduint gradualment a totes les regions.