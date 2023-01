Abans els alumnes podien utilitzar xuletes per fer trampes i copiar als exàmens. Ara poden demanar a la intel·ligència artificial (IA) que ho faci per ells. És per això que el Departament d’Educació de Nova York prohibirà l’accés a <strong>ChatGPT</strong>, un sistema que respon a tota mena de preguntes, per temor que sigui utilitzat per fer trampes i perjudiqui els estudiants.

Les autoritats bloquejaran l’accés a aquest popular xatbot als seus dispositius i xarxes, tot i que els alumnes podran continuar recorrent a l’IA a través dels seus dispositius, ja siguin mòbils o ordinadors portàtils. Una portaveu del departament, Jenna Lyle, va explicar dimecres al portal Chalkbeat New York que aquesta prohibició es deu als possibles «impactes negatius en l’aprenentatge dels estudiants i la preocupació respecte a la seguretat i l’exactitud dels continguts».

Aquesta IA és capaç d’analitzar un ingent volum de dades que extreu d’Internet per respondre a les peticions dels usuaris. Així, pot resumir complexos tecnicismes, com la computació quàntica i lleis físiques, amb termes senzills que tothom pot comprendre. Aquesta possibilitat obre oportunitats per als alumnes, que poden recórrer a ChatGPT no només per copiar als exàmens, sinó també per fer els deures o informar-se. «Tot i que l’eina pot proporcionar respostes ràpides i senzilles a les preguntes, no fomenta el pensament crític ni la capacitat de resoldre problemes, que són essencials per a l’èxit acadèmic i vital», va afegir la portaveu.

Perill de desinformació

Com ja vam assenyalar en aquest diari, ChatGPT està fascinant per la seva capacitat per donar respostes creatives simulant el comportament humà, però també ha despertat preocupació pels efectes que pugui tenir, entre els quals hi ha la desinformació. I és que aquest sistema està programat per respondre a les peticions dels usuaris, imitar els usuaris i fins i tot programar codi informàtic, però també incorre en errors que presenta com si fossin una realitat. El seu to convincent pot fer que alguns usuaris «s’entreguin a l’oracle d’una manera no crítica», com va advertir David Casacuberta, professor de Lògica i Filosofia de la Ciència a la UAB.

ChatGPT va ser impulsat al novembre per OpenAI, una empresa centrada en la popularització de la IA i cofundada pel magnat tecnològic Elon Musk. A l’entrar a l’aplicació ja s’adverteix l’usuari que el sistema «pot generar ocasionalment informació incorrecta o enganyosa». Tot i així, en les últimes setmanes han aparegut als mitjans nord-americans informacions que apunten al seu creixent ús entre els estudiants.