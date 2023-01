Què és l’estil d’un artista? És només un conjunt de tècniques, traços i colors o més aviat són les idees que hi ha al darrere? És a dir, què és el que diferència Picasso de tots els altres? Són les seves formes cubistes o la seva manera d’explicar la tragèdia de Guernica? La suma de tots dos, segurament, és el que acabi per definir a un artista. Per això, a personalitats consagrades com Van Gogh, Warhol o Klimt, ningú pot robar-los res. La seva identitat és tan reconeguda que són ells mateixos els que aporten un valor afegit a la seva obra.

Des de fa poc temps, malgrat això, és a artistes emergents com Simon Stålenhag o Manuel M. Romero als quals el desenvolupament de la tecnologia pot llevar-los una part molt important d’allò que els diferencia. Parlem de la intel·ligència artificial i les seves possibilitats a l’hora de copiar la part tècnica d’un estil artístic que els torna totalment únics.

El que va començar fa un parell d’anys amb el robot pintor Ai-DA, que va plantejar el dubte de si la creativitat és una qualitat exclusivament humana, ha derivat ara en intel·ligències artificials cada vegada més refinades com DALL-E, Stable Diffusion o Midjourney. Consciències digitals que es nodreixen de milions de dades i que, amb l’aliment suficient, poden arribar a copiar l’estil tècnic propi d’un artista i crear noves obres sobre la seva base. Obres de les quals no es lucra econòmicament el creador de l’estil sinó el propietari de la intel·ligència artificial o qui les hi va encarregar fer. «Si tu li ensenyes els quadres de Picasso a una intel·ligència artificial, per exemple, serà capaç de reproduir la seva manera de fer les coses. A això li sumes milions de dades sobre gats, edificis, platges... tot el que se’t pugui arribar a ocórrer i tindràs una màquina tècnicament capaç de crear un quadre amb l’estil de Picasso sobre el que tu vulguis», explica Andrés Guadamuz, professor de la Universitat de Sussex especialitzat en Propietat Intel·lectual.

Fem la prova i li demanem a la intel·ligència artificial Midjourney, la més senzilla d’utilitzar, que creï una composició. La fórmula, que recorda al desig que se li demana a un geni, comença així: «Imagina un camp groguenc amb molins de vent en el qual estiguin El Quixot, Sancho Panza i l’ogre Shrek amb els estils de Picasso i Van Gogh». Als de Warhol i Dalí només els demanem un retrat del personatge de DreamWorks. En menys de 30 segons llança quatre versions entre les quals triar per a cadascun dels nostres desitjos, i, a pesar que no són perfectes, resulta senzill identificar a quin artista corresponen. No obstant això, encara que sembla clar a quin paradigma visual corresponen, cap d’aquestes imatges pertany a Dalí, Warhol, Van Gogh ni Picasso, sinó a Alberto Muñoz, la persona que precisament lesva encarregar a Midjourney. L’estil no és de ningú, però les obres resultants, sí.

Així, amb la tecnologia alimentada de la forma adequada amb l’estil que es busca, ja no és necessari tenir el talent tècnic per crear, sinó simplement la idea i una intel·ligència artificial capaç de portar-la a terme. I aquell que va crear l’estètica no té dret a reclamar res encara que es mercantilitzin aquestes creacions. «Els artistes estan completament desprotegits davant d’això des del punt de vista legal. La llei no protegeix la manera de fer les coses o les sensacions que transmeti una creació, sinó simplement l’obra en si», afegeix sobre aquest tema Guadamuz, que té un blog en el qual planteja debats ètics i artístics al voltant de la intel·ligència artificial.

En aquest sentit, ni tan sols Warhol, Picasso o Dalí, tres artistes que continuen sent propietaris dels drets de les seves obres encara que hagin mort, corren perill que les intel·ligències artificials els robin res. Bona part de l’encant del seu art és que hagi estat creat per ells, i la difusió del seu estil propi no posa en risc, sinó en valor, les obres que veritablement els pertanyen. El problema el tenen aquells artistes que encara estan buscant el seu lloc en la història de l’art. O, simplement, aquells que volen viure d’això amb la seva empremta personal, com podrien ser per exemple els dibuixants d’una sèrie de dibuixos animats. A internet ja s’han fet proves amb animes japonesos com Evangelion. En alimentar una intel·ligència artificial amb altres capítols de la sèrie, en teoria els creadors haurien de poder seguir la fórmula del geni per crear escenes: «Imagina un personatge lluitant contra un altre en...».

Però no sols passa amb treballadors integrats en un projecte determinat. També és el cas, per exemple, de Simon Stålenhag, un dissenyador gràfic suec que es caracteritza per les seves creacions distòpiques sobre la integració de la tecnologia a la Suècia rural. El seu estil, clarament reconeixible, s’ha plasmat entre altres coses en una col·lecció de llibres que van inspirar la sèrie Tales From The Loop d’Amazon Prime. Però, què passaria si algú fos capaç de replicar l’estètica que ell proposa i començar a comercialitzar amb ella? Això és el que es va plantejar Guadamuz, que va decidir publicar a Twitter una sèrie d’imatges amb l’estil tècnic de Stålenhag per intentar conscienciar dels riscos que plantegen les intel·ligències artificials per als artistes des del punt de vista de la propietat intel·lectual. «L’única forma que tenen per protegir-se és sol·licitant que les seves obres no siguin utilitzades per ensenyar a una intel·ligència artificial, és una legislació que va aprovar la Unió Europea el 2019», explica el professor de la Universitat de Sussex.

No hauria de preocupar-nos

Stålenhag, que en un primer moment no es va prendre bé que Guadamuz versionés el seu treball per mitjà d’una intel·ligència artificial -com tampoc ho van fer els seus seguidors-, va acabar acceptant les possibilitats artístiques d’experimentar amb la tecnologia i va plantejar que, en qualsevol cas, la història de l’art no és sinó una constant influència entre creadors. Un punt de vista que també comparteix el pintor espanyol Manuel M. Romero, que a més apunta el fet que l’estil d’un artista es compon d’alguna cosa més que traços i colors. Ell, que aposta normalment per una paleta monocromàtica i formes senzilles, per la qual cosa és més difícil de copiar que l’art figuratiu, assegura que la història d’un quadre va més enllà del que es veu a simple vista.

«Els artistes hem de preocupar-nos poc de tot això, perquè en realitat el que copia és només una manera de fer. L’obra d’art té molts afegits que donen valor, es tracta d’un procés dinàmic on cobra importància el que passa a l’estudi, la relació de l’artista amb els materials, amb l’espai... Per exemple, una intel·ligència artificial mai tindrà la capacitat de decidir si la taca accidental que s’ha produït durant el procés creatiu té sentit dins de la composició», conclou l’artista sevillà.

La intel·ligència artificial ja revoluciona la vida

La intel·ligència artificial (IA) porta dècades entre nosaltres, però mai havia estat tan present a les nostres vides. Primer van ser els superordinadors capaços de jugar als escacs, després els assistents virtuals i aquest passat 2022 ha estat l’any dels sistemes generatius, capaços de crear en segons textos o imatges que no han existit mai partint de la petició dels usuaris. Aquestes novetats, les més potents fins avui, han popularitzat els productes d’IA entre el públic, però també han despertat temors entre els qui els veuen com una amenaça.

Més enllà de les fantasies distòpiques, l’IA és la disciplina que dota les màquines de la capacitat per respondre a problemes complexos. Els ordinadors no tenen autoconsciència, però sí que poden calcular, memoritzar i aprendre partint de les dades amb què els humans els entrenen, sent capaços de donar-se ordres a si mateixos per millorar. En la pràctica, l’IA permet que Siri (Apple) i Alexa (Amazon) entenguin i processin les teves peticions, però també ha aconseguit automatitzar processos industrials amb la robòtica, organitzar operacions financeres i diagnosticar malalties.

Cada vegada millor

En els últims mesos, sistemes cada vegada més avançats han començat a revolucionar l’art. L’aparició de programes com DALL-E (un tribut a Salvador Dalí), Stable Diffusion i Midjourney ha fascinat milions d’usuaris de tot el món per la seva capacitat de dibuixar en temps real (fins i tot en 3D) qualsevol imatge que els descrivim, imitant estils pictòrics i obrint la porta a un nou tipus d’art digital. El generador de text ChatGPT, per la seva banda, pot xerrar amb l’usuari, escriure novel·les i programar codi informàtic. «Cada vegada simula millor el raonament humà, és increïble», assegura David Casacuberta, professor de Lògica i Filosofia de la ciència a l’Autònoma de Barcelona.

Mentre el mercat tecnològic es veu arrossegat per les turbulències macroeconòmiques, les IA generatives estan fent emergir un atractiu mercat. Les inversions de capital risc en aquesta tecnologia creativa s’han disparat el 425% des del 2020 i ja arriben als 2.100 milions de dòlars, segons PitchBook. OpenAI, cofundada per Elon Musk, finançada per Microsoft i que està al darrere d’alguns exitosos programes, està valorada en 20.000 milions i preveu multiplicar el seu negoci en els pròxims mesos.

Aquestes IA són un fenomen amb què tothom vol jugar. Però no estan exemptes de riscos. ChatGPT pot difondre falsedats amb un to real i convincent, i portar a enganyar els usuaris. «Segueix la teva conversa molt bé i sembla que raona, però quan s’inventa alguna cosa i tu no ho saps pots creure que és cert», apunta Helena Matute, catedràtica en Psicologia Experimental especialitzada en IA, que alerta del perill que cada vegada «sigui més difícil contrastar la realitat».

Aquest mateix problema va forçar Meta -propietària de Facebook i Instagram- a retirar el seu model de llenguatge Galactica tres dies després d’obrir-lo al públic. «Si no ets rigorós sempre, no ets confiable mai», assenyala l’analista tecnològic Antonio Ortiz. Google encara no ha llançat el seu per temor que afecti la seva reputació.

D’altra banda, la popularització dels generadors d’imatges ha posat els artistes gràfics en peu de guerra, ja que denuncien que aquestes IA s’entrenen basant-se en les seves obres sense el seu consentiment per crear resultats nous sense drets de propietat. Que els roben el negoci. A més, aprenen amb dades que extreuen d’internet, cosa que els fa amplificar biaixos de raça, sexe, edat o classe presents a la xarxa. Així, usuaris de l’app Lensa que utilitza l’IA per transformar els nostres selfies en pintures més atractives de nosaltres han denunciat que mentre que als homes se’ls estilitza com a astronautes, exploradors o inventors, es tendeix a despullar i hipersexualizar les dones.

L’eclosió de les IA creatives és l’última conseqüència d’un fenomen que fa anys que es normalitza en múltiples sectors econòmics. I és que el 50% de les empreses de tot el món ja estan intentant aplicar aquests sistemes intel·ligents, el 30% més que el 2017, segons la consultora McKinsey.

Dels serveis financers a les telecomunicacions, la salut, la logística i el turisme, la majoria de les indústries estan apostant per l’IA per processar les peticions dels clients, automatitzar tasques repetitives, analitzar milions de dades per extreure patrons i, en definitiva, fer que els seus negocis creixin sent més productius i eficients. McKinsey estima que l’IA tindrà un impacte de 13 bilions de dòlars en l’activitat econòmica mundial de cara al 2030, sent, segons la seva opinió, l’avenç més gran des de la invenció de la màquina de vapor al segle XVIII.

Com va succeir amb la locomotora, l’aparició de tecnologies revolucionàries comporta oportunitats, però també riscos. Es calcula que l’ús de l’IA afectarà entre el 12% i el 47% dels llocs de treball. Els més mecànics seran substituïts per la robòtica, però al seu torn apareixeran nous perfils més tècnics per programar i supervisar les màquines. La digitalització ja està causant externalitats socials, com el proletariat digital que ha creat l’anomenat capitalisme de plataformes amb companyies com Uber i Glovo. «Hi ha drets garantits en el món analògic, però que al món online es dilueixen i cal defensar», apunta l’economista Lucía Velasco.

Aquesta dicotomia es fa extensible a tots els àmbits. Cada vegada són més les administracions públiques que recorren a aquests sistemes per predir des dels fluxos migratoris fins al risc de reincidència dels presos, com succeeix a les presons de Catalunya. Aquests mètodes persegueixen fer que la gestió de tota mena d’assumptes sigui més eficient, però també desperten recels. És per això que tant grups de ciutadans com el mateix Govern s’estan organitzant per vigilar que el desplegament de l’IA desbloquegi totes les seves oportunitats minimitzant el seu impacte social.