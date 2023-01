El 2023 ve carregat de canvis per a les plataformes de ‘streaming’, i és que ja són diverses les companyies que volen evitar en la mesura possible que els seus clients comparteixin els seus comptes amb individus amb els quals no es conviu i en alguns casos, veuen factible l’opció d’apujar els preus dels seus plans de subscripció.

Netflix

La popular plataforma Netflix cada vegada té més clar que l’opció de compartir el compte amb altres persones que no pertanyin al mateix domicili té data de caducitat. L’empresa compta amb més de 230 milions de subscriptors i calcula que més de 100 milions són comptes compartits amb no convivents.

Per aquesta raó, Netflix va llançar un pla més barat caracteritzat per la presència d’anuncis i continguts limitats. «El pla amb publicitat de Netflix li brinda a la companyia una manera de recuperar subscriptors que van deixar preus de subscripció alts. També Netflix obre un camí per crear comptes únics per a aquells que es van acontentar amb compartir contrasenyes amb amics i familiars en el passat», va comunicar Jennifer Kent, vicepresidenta d’investigació de Parks Associates.

La plataforma també ha començat a introduir l’opció ‘Extra Sub’, que autoritza a compartir el compte amb persones no convivents, a canvi s’ha de pagar 3 euros més. Aquesta alternativa s’implantarà a Espanya probablement a la primavera en els plans ‘Estàndard’ i ‘Prèmium’.

Per assegurar que els usuaris respectin les novetats, Netflix comprovarà les adreces IP i els identificadors de dispositiu i incorporarà un sistema de verificació al canviar de vivenda en aquells casos en què els usuaris estiguin de viatge.

HBO Max

Després de la implantació d’una sèrie de millores, la companyia va canviar el seu nom a HBO Max i ara vol modificar-lo i només quedar-se amb Max, ja que l’empresa s’ha fusionat amb l’empresa Discovery.

L’empresa ha volgut anar més enllà i aposta per la qualitat abans que per la quantitat de continguts. David Zaslav, CEO d’HBO Max, considera que «tenir el contingut que realment arriba a la gent és molt més important que tenir molt contingut». És per això que la plataforma donarà importància a l’exclusivitat i eliminarà del catàleg sèries com ‘Love Life’, ‘Minx’ o ‘The Nevers’.

D’altra banda, el CEO de la companyia considera que el servei s’està venent per sota del seu valor real, per la qual cosa aquest any la seva subscripció podria patir un augment de preu i tampoc es descarta la implantació d’un pla amb anuncis.

Disney+

Aquesta companyia no es queda enrere i també ha volgut unir-se a la moda dels plans més econòmics que contenen publicitat. Als Estats Units els usuaris ja disposen d’aquesta alternativa i es preveu que s’implementi a Espanya al llarg d’aquest any. Tanmateix, aquesta opció no permet als usuaris descarregar contingut perquè pugui ser visualitzat sense connexió a internet.

Aquest nou pla ve acompanyats de nous preus. Als EUA el pla sense anuncis costava 7,99 dòlars mensuals i 80 dòlars l’anual, però aquests han augmentat amb la implantació del servei amb publicitat, per la qual cosa han passat a valer 10,99 dòlars mensuals i 109,99 dòlars anuals.