Hi haurà Cities Skylines 2 i no caldrà esperar massa, arribarà aquest mateix 2023 per a PC, PS5 i Xbox. Així ho ha anunciat aquest dilluns la companyia Paradox Interactive amb un engrescador trailer publicat a quatre dies del vuitè aniversari de l'aclamat Cities Skylines 1.

L'equip de Colossal Order, els responsables de desenvolupar aquest videojoc de creació i gestió de ciutats, afirmen que Cities Skylines 2 serà una seqüela "revolucionària", que permetrà fer realitat "qualsevol tipus de ciutat imaginable" i fer-ne el seguiment "des d'un poble humil fins a una metròpolis enorme". Poca cosa més enllà del que mostra el tràiler se sap d'aquest nou videojoc. "Crea i gestiona la teva ciutat sense restriccions" i "Estigues preparat per a una nova escala èpica i el simulador més realista de la història" són dues promeses que fa la distribuïdora Paradox. En el joc original, l'usuari exerceix d'alcalde, arquitecte i urbanista en mapes molt extensos, però també s'ha d'encarregar de dissenyar i controlar serveis bàsics com el transport, la brossa i la seguretat, mentre garanteix l'atenció mèdica, educativa i d'entreteniment dels seus ciutadans.