La sentència d’un jutge a la província de Saskatchewan, Canadà, farà que les persones en aquest país s’ho pensin dues vegades abans de respondre amb lleugeresa els seus xats de whatsap. Timothy Keene, jutge del Tribunal de King’s Bench, va dictaminar que enviar l’emoji d’un polze cap amunt pot constituir una firma vàlida ja que és un producte de les noves realitats de la comunicació.

La sentència correspon al cas d’un agricultor que el març del 2021 va respondre el missatge d’un potencial comprador amb aquesta emoticona. «Aquest tribunal reconeix fàcilment que un polze cap amunt () emoji és un mitjà no tradicional per ‘firmar’ un document, però no obstant, en aquestes circumstàncies, aquesta era una manera vàlida de transmetre els dos propòsits d’una ‘firma’», va declarar Keene en la seva sentència.

El març del 2021, Kent Mickleborough, un comprador de grans de South West Terminal, va enviar un missatge a diversos clients en el qual els deia que estava buscant comprar 86 tones de lli. Entre els clients hi havia Achter, que li va respondre amb l’esmentat emoji. Mickleborough va entendre que, amb aquesta resposta, l’agricultor havia acceptat els termes del contracte, però Achter va manifestar que un emoji sol indicava que havia rebut la proposta i es va negar a acceptar que sigui l’equivalent a «una firma digital del contracte incomplet». «No vaig tenir temps de revisar el contracte de lli i simplement volia indicar que sí que havia rebut el seu missatge de text», va declarar.

No obstant, el jutge va dictaminar el juny d’aquest any que l’emoji del polze cap amunt va representar «una manera vàlida», tot i que no tradicional, de firmar un document en aquelles circumstàncies. Per tant, Achter va incomplir el contracte i li ha de pagar a Mickleboroug més de 82.000 dòlars canadencs (61.442 dòlars dels EUA).