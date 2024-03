El joc amagat d’Instagram: El coneixes?

Si ets d’aquelles persones que s’enganxen amb facilitat a tota mena de jocs i passatemps no segueixis llegint, perquè Instagram ha incorporat una nova funció força amagada, desconeguda encara per a molta gent i que et pot fer perdre molt de temps si la proves: és un nou mini-joc, en format vertical, molt senzill de fer anar i que consisteix a evitar que una emoticona se’ns escapi. Hi ha qui ja l’ha batejat: pingstagram.

Google, Spotify, Chrome... hi ha força aplicacions i plataformes que amaguen jocs al seu interior. Ara, a elles se’ls ha sumat Instaram. Qualsevol usuari d’aquesta xarxa social hi pot accedir.

Com es juga al nou joc d'Instagram?

S’ha d’anar a l’apartat de missatges directes (icona de la part superior dreta en forma de fletxa) i enviar una emoticona a qualsevol contacte. Un cop aquesta apareix al xat, només cal fer clic sobre seu (una vegada, sense mantenir el dit fent pressió).

Davant dels teus ulls s’obrirà una nova pantalla amb el mini-joc. El protagonista serà l’emoji que has escollit i començarà a voltar per la pantalla. El teu objectiu serà evitar que s’escapi per la part inferior movent a esquerra i a dreta la franja negra que hi ha.

Per cada emoticona que aconsegueixis fer rebotar sumaràs un punt i la velocitat del joc augmentarà.