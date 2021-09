El campus Manresa de la UVic-UCC va gestionar el curs passat un total de 271.486 euros en beques pròpies, de les quals se’n van beneficiar 209 persones que estudien a la institució. Aquesta xifra representen 49.103 euros més que el curs 2019-2020 i un increment del 22%. Dels ajuts concedits destaquen els 148.000 euros corresponents als ajuts del programa ADE Prèmium per a les pràctiques en empreses, els 62.000 euros de les beques UManresa – FUB i els 30.000 dels ajuts UManresa – CaixaBank. A aquests imports cal sumar-hi els 398.631 euros de les beques concedides pel Ministeri d’Educació, els 28.758 corresponents a les beques Erasmus, els 73.116 dels ajuts de Fundae i els 2.350 de les beques Modolell-Calderó de la UVic-UCC i de les Beques Santander “Tecnología/Conecta”.

Tenint en compte el conjunt de beques, 711 persones que estudien a la institució s’han beneficiat de les diferents línies públiques i privades d’ajut a l’estudi a les quals es poden acollir l’alumnat de diferents estudis.

Ajuts per als estudis de ciències socials i premi a les bones trajectòries escolars

Amb l’objectiu de promocionar l’accés als estudis de la Facultat de Ciències Socials (Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Grau en Mestre d’Educació Infantil), des del curs passat, el campus Manresa de la UVic-UCC concedeix les beques Talent-Socials. Aquest ajut representa un descompte del 40% en la matrícula de primer curs a tot l’alumnat que accedeixi als estudis amb una nota igual o superior a 8,5, tant si accedeix al grau des de Batxillerat com si ho fa des d’un CFGS. Fins ara, aquest era un ajut limitat a un nombre determinat d’estudiants. Des d’aquest curs, la beca es concedeix a totes les persones que compleixin aquest requisit.

D’altra banda, la UVic-UCC estrena aquest curs les Beques UAT (Universitat a l’Abast de Tothom), de les quals se’n poden beneficiar totes les persones que estudien a qualsevol dels campus universitaris. Aquests ajuts tenen com a finalitat ajudar joves estudiants de Batxillerat i de CFGS amb bones trajectòries escolars però baixes expectatives de realitzar un grau universitari per problemes econòmics o situació de risc d’exclusió social. En aquest cas, les candidatures per a l’obtenció de la beca s’han de presentar des dels centres d’ensenyament secundari. Aquests ajuts es poden sol·licitar encara fins al dia 21 de setembre.