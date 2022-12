A qui no li han fet mal les cames alguna vegada? Sobretot a la part baixa, als panxells. Un dolor molt incòmode que molesta i no et deixa fer el teu dia a dia, i que fins i tot provoca rampes o un dolor intens, insuportable, amb la sensació de panxells garratibats. Aquest tipus de dolor o sobrecàrrega és molt típica. Encara que normalment la pateixen les persones més actives o esportistes, les sedentàries tampoc se n’escapen. Quines són les causes d’aquest problema i com podem evitar-lo?

Els sobreesforços o sobreentrenament. Tota activitat per sobre de les nostres capacitats pot provocar aquest tipus de sobrecàrrega. És important dosificar l’activitat física, anar pas a pas i, sempre que es pugui, fer una bona planificació per aconseguir que el cos es vagi adaptant al progrés i a les activitats.

Tota activitat per sobre de les nostres capacitats pot provocar aquest tipus de sobrecàrrega. És important dosificar l’activitat física, anar pas a pas i, sempre que es pugui, fer una bona planificació per aconseguir que el cos es vagi adaptant al progrés i a les activitats. Deshidratació. No ens podem oblidar de beure aigua.

No ens podem oblidar de beure aigua. Mala alimentació. Les sobrecàrregues o rampes poden ser causades per una manca específica de minerals, com el magnesi, el potassi i el calci, que han d’estar inclosos en la dieta.

Les sobrecàrregues o rampes poden ser causades per una manca específica de minerals, com el magnesi, el potassi i el calci, que han d’estar inclosos en la dieta. Manca de descans. És molt necessari per a la musculatura i per a l’organisme.

És molt necessari per a la musculatura i per a l’organisme. Problemes de circulació sanguínia. Els músculs necessiten que els arribi oxigen, nutrients, minerals... Si la circulació sanguínia no és bona, els músculs no podran tenir un bon subministrament i poden generar l’aparició d’aquest problema.

Els músculs necessiten que els arribi oxigen, nutrients, minerals... Si la circulació sanguínia no és bona, els músculs no podran tenir un bon subministrament i poden generar l’aparició d’aquest problema. Estrès. Té un gran impacte en l’organisme i provoca una tensió muscular que pot comportar aquesta simptomatologia. Com que hi ha moltes causes, hi ha moltes estratègies per poder combatre aquesta alteració. Fer una dieta equilibrada que inclogui tots els minerals que hem comentat anteriorment. Cal fer una bona ingesta de fruita, verdura, fruits secs...

que inclogui tots els minerals que hem comentat anteriorment. Cal fer una bona ingesta de fruita, verdura, fruits secs... Hidratació. La ingesta d’aigua ha de complir les quantitats recomanades i de manera constant i regular durant el dia.

La ingesta d’aigua ha de complir les quantitats recomanades i de manera constant i regular durant el dia. Descansar. És important deixar temps per a la recuperació.

És important deixar temps per a la recuperació. Fer exercici físic de manera regular i controlada. Cal moure’s, però amb una intensitat inferior a la normal. Cal fer una activitat suau, assequible i gratificant, com fer un repòs actiu.

de manera regular i controlada. Cal moure’s, però amb una intensitat inferior a la normal. Cal fer una activitat suau, assequible i gratificant, com fer un repòs actiu. Fer estiraments. Donen molt bons resultats, realment quan es produeix una rampa muscular el que cal fer per eliminar-la és estirar aquesta musculatura. Mantenir una rutina d’estiraments, sobretot d’aquesta zona, ens ajudarà a reduir la simptomatologia.

Donen molt bons resultats, realment quan es produeix una rampa muscular el que cal fer per eliminar-la és estirar aquesta musculatura. Mantenir una rutina d’estiraments, sobretot d’aquesta zona, ens ajudarà a reduir la simptomatologia. Tècniques per millorar la circulació sanguínia, com banys de contrast (aigua freda-aigua calenta) o massatges que ens ajudaran a drenar la zona, eliminar toxines i fer arribar més sang amb nutrients i minerals que ajudin a recuperar aquest múscul. Sempre que sigui possible recorrerem a professionals especialitzats, com nutricionistes i fisioterapeutes, perquè ens assessorin de manera específica i individualitzada. A més, aquest problema també pot estar associat a altres patologies, com per exemple la diabetis. Si amb totes aquestes estratègies la simptomatologia no es redueix, és important visitar un metge o professional de la salut perquè ens ajudi. Jennifer Baeza, fisioterapeuta Núm. Col. 8181