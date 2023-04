UManresa ha acollit aquest dimecres la segona edició de Tribuna Jove, una iniciativa impulsada pels estudis d'Empresa amb l'objectiu de fer divulgació de valors humanistes entre les persones que fan estudis relacionats amb l'economia i l'empresa. Tribuna Jove ha aplegat 238 estudiants procedents de nou instituts de les comarques del Bages, l'Anoia , el Ripollès, el Berguedà i el Moianès que han participat en la competició de simulació de negocis UManresa - CompanyGame. L'equip guanyador d'aquesta edició ha estat Oliva Verda, de l'Institut Abat Oliba de Ripoll. En segona posició ha quedat l'equip del mateix centre, Abat Tabat Rabat, i en la tercera, l'equip THC de l'escola Joviat de Manresa.

Aquesta ha estat la segona vegada que s'ha organitzat la competició de simulació de negocis UManresa - CompanyGame. En aquesta edició hi han participat 219 estudiants de batxillerat social i de CFGS de l'àmbit empresarial distribuïts en 58 equips. Aquests equips van iniciar la competició el passat mes de març i han hagut d'anar superant proves de desenvolupament i resolent reptes empresarials utilitzant el software de simulació de negocis Company Game. La competició es desenvolupa utilitzant la plataforma virtual CompanyGame, que permet treballar habilitats i coneixements relacionats amb el desenvolupament de negocis i empreses a través del joc. En aquesta ocasió, el concurs de simulació ha comptat amb el patrocini de les empreses Feliu Consultors i Tecnium.

La relació entre art i empresa

El tema que ha centrat aquesta edició de Tribuna Jove ha estat l'art i la seva relació amb el món de l'empresa i l'economia. L'estudiantat que ha participat en les activitats ha pogut conèixer les experiències de la tiktoker literària, Maryam Assakat; del representat d'art pictòric internacional, Pau Riera; del fotògraf digital internacional, Miquel Liso, i del director de Ballet Clàssic Manresa i de Manresa Teatre Musical i exballarí professional, Pablo Testa Grousbaum.

Tribuna Jove ha començat amb una intervenció de la degana de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Sílvia Mas, i s'ha tancat amb una conversa entre la periodista Mar Poyato i els quatre ponents de les xerrades.

Una scary-scape, nova activitat dins de Tribuna Jove

Una de les activitats més innovadores que ha incorporat la Tribuna Jove d'enguany ha estat l'scary-scape, escapART. 160 joves s'han enfrontat al repte de resoldre el motiu pel qual l'empresa QUADRES SA va fer fallida. Distribuïts en equips de deu persones, els estudiants han hagut de trobar les claus per obrir les portes de les antigues instal·lacions de l'empresa per poder-ne sortir. L'activitat s'ha dut a terme als espais de simulació de l'edifici UEmpresa, que s'han ambientat per a l'ocasió.

Tribuna jove, una activitat per promoure valors en el món de l'economia

Tribuna Jove és una iniciativa destinada a divulgar qüestions relacionades amb l'economia amb valors entre l'alumnat de Batxillerat i de CFGS del territori de la Catalunya Central. El programa es va posar en marxa el curs passat gràcies a l'aportació de mecenatge que ha fet la família Puigdellívol a UManresa en memòria de Josep Maria Puigdellívol, fundador de l'assessoria que duu el seu cognom. Amb Tribuna Jove, UManresa vol generar un espai de reflexió i aprenentatge entre gent jove, divulgar pràctiques professionals basades en l'ètica i els valors i fer-ho a través d'experiències formatives innovadores que contribueixin a transformar la seva mirada econòmica i social. La iniciativa també intenta pal·liar la mancança d'espais de trobada i reflexió a l'entorn de l'economia, el lideratge i l'emprenedoria entre la gent jove.

Sobre UManresa

UManresa és el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya especialitzat en tres àrees de coneixement: Ciències de la Salut, Educació i Empresa. Imparteix formació superior (graus universitaris, Cicles Formatius de Grau Superior i màsters i postgraus). La seva oferta es completa amb formació continuada de curta durada i també amb la del Servei d'Idiomes. Compta amb altres serveis complementaris estretament vinculats a les seves àrees d'especialització: la Clínica Universitària, el Lab 0_6 (laboratori de ciència per a infants), CISARC, el Centre d'Innovació en Simulació, l'escola bressol Upetita i el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy.